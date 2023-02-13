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Швеция утилизировала около 8,5 млн доз вакцины от коронавируса из-за спада интереса к прививкам

13 февраля, 2023 понедельник
10:30
Мир Вакцинация

Швеция утилизировала около 8,5 млн доз вакцины от коронавируса – примерно пятую часть того, что страна закупала для иммунизации населения

Об этом Sveriges Radio сообщил бывший национальный координатор по вакцинации Ричард Бегстрем.

По его словам, главной причиной стало существенное снижение интереса к ревакцинации после того, как страна прошла наихудший период эпидемии коронавируса.

"Наибольшие объемы – это дозы, к которым люди не проявили интереса, то есть третьих, четвертых или пятых (бустеров). Их закупили раньше времени, и теперь их пришлось утилизировать", - отметил Бегстрем.

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