Швеция утилизировала около 8,5 млн доз вакцины от коронавируса из-за спада интереса к прививкам
Швеция утилизировала около 8,5 млн доз вакцины от коронавируса – примерно пятую часть того, что страна закупала для иммунизации населения
Об этом Sveriges Radio сообщил бывший национальный координатор по вакцинации Ричард Бегстрем.
По его словам, главной причиной стало существенное снижение интереса к ревакцинации после того, как страна прошла наихудший период эпидемии коронавируса.
"Наибольшие объемы – это дозы, к которым люди не проявили интереса, то есть третьих, четвертых или пятых (бустеров). Их закупили раньше времени, и теперь их пришлось утилизировать", - отметил Бегстрем.
- В декабре 2022 года в Украину ввезли 100 тыс. доз вакцины Janssen от COVID-19.
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