Об этом Sveriges Radio сообщил бывший национальный координатор по вакцинации Ричард Бегстрем.

По его словам, главной причиной стало существенное снижение интереса к ревакцинации после того, как страна прошла наихудший период эпидемии коронавируса.

"Наибольшие объемы – это дозы, к которым люди не проявили интереса, то есть третьих, четвертых или пятых (бустеров). Их закупили раньше времени, и теперь их пришлось утилизировать", - отметил Бегстрем.