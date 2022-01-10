Швеция усиливает карантинные ограничения на фоне роста заболеваемости COVID-19
Правительство Швеции объявило об усилении карантинных ограничений в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в стране
Об этом сообщает The Local.
"Безусловно, ситуация ухудшилась. Распространение инфекции в Швеции находится на исторически высоком уровне", - сказала премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон.
По ее словам, новые правила вступят в силу 12 января.
Кроме того, в Швеции будет запрещена работа баров и ресторанов после 23:00. Приобщаться к публичным мероприятиям с участием более 20 человек будет разрешено в составе групп до 8 участников; при этом расстояние между посетителями должно составлять не менее одного метра.
Кроме того, для участия в публичных мероприятиях с участием более 50 человек дополнительно понадобится документ о вакцинации против COVID-19.
- Напомним, на Кипре обнаружили гибридный штамм коронавируса "Дельтакрон".
- В Израиле аффиксировали первый случай миокардита из-за штамма "Омикрон".
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.37
Покупка 27.37Продажа 27.64
-
EUR
Покупка 30.82Продажа 31.28
- Актуальное
- Важное