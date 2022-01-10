Швеция усиливает карантинные ограничения на фоне роста заболеваемости COVID-19

Об этом сообщает The Local.



"Безусловно, ситуация ухудшилась. Распространение инфекции в Швеции находится на исторически высоком уровне", - сказала премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон.



По ее словам, новые правила вступят в силу 12 января.



Кроме того, в Швеции будет запрещена работа баров и ресторанов после 23:00. Приобщаться к публичным мероприятиям с участием более 20 человек будет разрешено в составе групп до 8 участников; при этом расстояние между посетителями должно составлять не менее одного метра.



Кроме того, для участия в публичных мероприятиях с участием более 50 человек дополнительно понадобится документ о вакцинации против COVID-19.

Напомним, на Кипре обнаружили гибридный штамм коронавируса "Дельтакрон".

В Израиле аффиксировали первый случай миокардита из-за штамма "Омикрон".