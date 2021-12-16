Швеция усилит карантин и ограничит сообщение с соседними странами из-за вспышки COVID-19

Об этом сообщает Reuters.

"Новый вариант вируса "Омикрон" усложняет прогнозирование развития событий. В Швеции мы находимся в относительно лучшем положении, но даже здесь инфекции и нагрузки на систему здравоохранения увеличиваются", - сказала министр здравоохранения Швеции Лена Галлендгрен.

21 декабря вступят в силу правила, которые ограничат связь с соседними странами Северной Европы. Теперь, чтобы попасть в Швецию у граждан этих государств потребуют COVID-сертификаты. Ранее эти страны оставались единственными, с которыми не было ограничений в сообщении.

Власти Швеции также предупреждают, что со следующей недели будут введены более жесткие карантинные ограничения внутри страны.

В четверг, 16 декабря, в Швеции сообщили о 4 022 новых случаях коронавируса в сутки. С населением около 10 миллионов более 500 пациентов нуждаются в лечении от COVID-19, 79 из них находятся в отделении интенсивной терапии.

"У нас растет количество случаев, и это также привело к несколько большей нагрузке на здравоохранение", - сказала представительница Агентства здравоохранения Бритта Бёркхольма.

В Швеции подтверждено 84 случая заболевания штаммом "Омикрон", однако Беркхольм говорит, что следует ожидать роста числа случаев заболеваний этим штаммом.