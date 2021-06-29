Швеция - Украина: составы команд на исторический матч нашей сборной на Евро-2020

Об этом сообщает Еспресо.TV.



Именно после матчей группы E, где Швеция победила Польшу (3:2), а Испания разгромила Словакию (5:0), Украина гарантировала себе место в топ-4 лучших сборных, занявших третье место в своей группе. Это позволит нашей национальной команде впервые в истории сыграть в плей-офф Евро.



В 1/8 финала Евро-2020 сборная Украины встретится со Швецией, которая триумфировала в группе E. Матч состоится сегодня, 29 июня, в шотландском Глазго.



Если Украина выиграет у Швеции, то в четвертьфинале Евро-2020 встретится с победителем матча Англия - Германия.



Евро-2020



1/8 финала



29 июня



Швеция - Украина



Украина: 1. Георгий Бущан, 22. Николай Матвиенко, 4. Сергей Кривцов, 13. Илья Забарный, 17. Александр Зинченко, 21. Александр Караваев, 5. Сергей Сидорчук, 6. Тарас Степаненко, 10. Николай Шапаренко, 7. Андрей Ярмоленко, 9. Роман Яремчук.



Запасные: 2. Эдуард Соболь, 8. Руслан Малиновский, 11. Марлос, 12. Андрей Пятов, 14. Евгений Макаренко, 15. Виктор Цыганков, 16. Виталий Миколенко, 18. Роман Безус, 19. Артем Беседин, 23 Анатолий Трубин, 24. Александр Тимчик, 26. Артем Довбик.



В официальную заявку на игру из тех футболистов сборной Украины, которые сейчас находятся в Глазго, не попали Георгий Судаков и Александр Зубков.



Глазго, стадион "Хэмпден Парк"



Начало в 22:00



Прямая трансляция на телеканале "Украина"

Еспресо.TV проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Швеция - Украина .

Напомним, 29 июня бывший тренер "Динамо" Юрий Семин заявил, что у сборной Украины есть все необходимое, чтобы победить Швецию в 1/8 финала чемпионата Европы.

Букмекеры считают сборную Швеции фаворитом матча 1/8 финала чемпионата Европы по футболу против Украины.

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский поделился своими ожиданиями от матча со Швецией в 1/8 финала Евро-2020.

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