Швеция совместно с Украиной будет выпускать и ремонтировать БМП Combat Vehicle 90 (CV90), а также обучать на них украинцев
В субботу, 19 августа, лидеры Швеции и Украины договорились об усилении сотрудничества в производстве, эксплуатации, подготовке операторов и обслуживании БМП CV90
Об этом говорится в заявлении на сайте президента Украины.
"В рамках своих долгосрочных обязательств по поддержке Украины Швеция бесплатно передала боевые машины пехоты (БМП) Combat Vehicle 90 (CV90) в солидарности с Украиной в ее борьбе за суверенитет и свободу. Швеция также поддержала и в дальнейшем будет поддерживать Украину обучением, запасными частями и техническим обслуживанием этих машин", - пишут в пресс-службе президента.
Также отмечается, что современные и маневровые боевые наземные системы имеют ключевое значение для борьбы с Россией. Одним из главных элементов как оборонительных, так и наступательных операций на поле боя есть мобильность, огневая мощь, надежность и защита экипажа современной гусеничной боевой машины пехоты.
"Признавая, что CV90 является высокоэффективной и современной боевой машиной, Украина и Швеция убеждены, что дальнейшее сотрудничество будет взаимовыгодным. Таким образом, это заявление о намерениях свидетельствует о стремлении Украины и Швеции усилить сотрудничество по производству, эксплуатации, подготовке операторов и обслуживанию платформы CV90", - сообщают у Зеленского.
Такое сотрудничество Украины и Швеции будет способствовать дальнейшему развитию западных платформ.
Кроме того, отмечается, что заявление о намерениях следует рассматривать в свете соглашений между Украиной и Швецией о защите информации с ограниченным доступом и поддержки в осуществлении оборонных закупок, подписанных двумя сторонами во время саммита НАТО в Вильнюсе.
"Этим заявлением Швеция еще раз подтверждает свое обязательство продолжить свою мощную поддержку Украины столько, сколько это потребуется", - утверждается на сайте президента
- Накануне парламент Швеции проголосовал за передачу Украине военной помощи. В новом пакете на 314 млн евро – боеприпасы и средства для разминирования.
- Уже в субботу, 19 августа, президент Украины Владимир Зеленский вместе с первой леди Еленой Зеленской прибыл с рабочим визитом в Швецию.
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