Об этом говорится в заявлении на сайте президента Украины.

"В рамках своих долгосрочных обязательств по поддержке Украины Швеция бесплатно передала боевые машины пехоты (БМП) Combat Vehicle 90 (CV90) в солидарности с Украиной в ее борьбе за суверенитет и свободу. Швеция также поддержала и в дальнейшем будет поддерживать Украину обучением, запасными частями и техническим обслуживанием этих машин", - пишут в пресс-службе президента.

Также отмечается, что современные и маневровые боевые наземные системы имеют ключевое значение для борьбы с Россией. Одним из главных элементов как оборонительных, так и наступательных операций на поле боя есть мобильность, огневая мощь, надежность и защита экипажа современной гусеничной боевой машины пехоты.

"Признавая, что CV90 является высокоэффективной и современной боевой машиной, Украина и Швеция убеждены, что дальнейшее сотрудничество будет взаимовыгодным. Таким образом, это заявление о намерениях свидетельствует о стремлении Украины и Швеции усилить сотрудничество по производству, эксплуатации, подготовке операторов и обслуживанию платформы CV90", - сообщают у Зеленского.

Такое сотрудничество Украины и Швеции будет способствовать дальнейшему развитию западных платформ.

Кроме того, отмечается, что заявление о намерениях следует рассматривать в свете соглашений между Украиной и Швецией о защите информации с ограниченным доступом и поддержки в осуществлении оборонных закупок, подписанных двумя сторонами во время саммита НАТО в Вильнюсе.

"Этим заявлением Швеция еще раз подтверждает свое обязательство продолжить свою мощную поддержку Украины столько, сколько это потребуется", - утверждается на сайте президента