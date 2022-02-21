Швеция сокращает количество сотрудников посольства в Украине

Об этом заявила министр иностранных дел Швеции Анн Линде.



"Правительство очень внимательно следит за событиями в Украине. В связи с серьезной и непредсказуемой ситуацией с безопасностью Министерство иностранных дел решило сократить количество сотрудников, направленных в посольство Швеции в Киеве. Сопровождающие семьи уже отправились домой по запросу МИД", - написала она в Twitter.

Напомним, США, Австралия, Индия, Япония и некоторые другие государства советуют своим гражданам покинуть Украину в связи с обострением на украинской границе.