Швеция сокращает количество сотрудников посольства в Украине
МИД Швеции решил сократить число сотрудников своего посольства в Киеве на фоне ситуации с безопасностью
Об этом заявила министр иностранных дел Швеции Анн Линде.
"Правительство очень внимательно следит за событиями в Украине. В связи с серьезной и непредсказуемой ситуацией с безопасностью Министерство иностранных дел решило сократить количество сотрудников, направленных в посольство Швеции в Киеве. Сопровождающие семьи уже отправились домой по запросу МИД", - написала она в Twitter.
- Напомним, США, Австралия, Индия, Япония и некоторые другие государства советуют своим гражданам покинуть Украину в связи с обострением на украинской границе.
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