Об этом говорится на сайте парламента Швеции.

Швеция передает Украине запчасти к ранее поставленным системам, боеприпасам, средствам для разминирования и транспортным средствам.

Парламент также решил предоставить правительству возможность продать США ограниченное количество ракет класса "воздух-воздух" типа Rb 99 (AMRAAM). Штаты запустили программу выкупа старых версий ракет AMRAAM для передачи их Украине и укрепления возможностей ПВО.

Это 13 пакет помощи, который Швеция передает Украине с начала полномасштабного вторжения РФ.