Швеция согласовала предоставление Украине нового пакета военной помощи на 314 млн евро
Парламент Швеции проголосовал за передачу Украине военной помощи. В новом пакете – боеприпасы и средства для разминирования
Об этом говорится на сайте парламента Швеции.
Швеция передает Украине запчасти к ранее поставленным системам, боеприпасам, средствам для разминирования и транспортным средствам.
Парламент также решил предоставить правительству возможность продать США ограниченное количество ракет класса "воздух-воздух" типа Rb 99 (AMRAAM). Штаты запустили программу выкупа старых версий ракет AMRAAM для передачи их Украине и укрепления возможностей ПВО.
Это 13 пакет помощи, который Швеция передает Украине с начала полномасштабного вторжения РФ.
- В начале августа шведская компания Satcube начала снабжение Украиной собственными терминалами спутникового интернета , которые могут использоваться на деоккупированных территориях, где не работают мобильные и наземные сети.
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