Швеция с 26 июля отменяет ограничения на въезд для украинских туристов
Швеция открывает въезд для украинских туристов с 26 июля
Об этом говорится в официальном сообщении шведского правительства, передает " Европейская правда ".
"Правительство 22 июля постановил, что жители Украины будут освобождены от запрета на въезд ... Эти поправки вступают в силу с 26 июля 2021", - говорится в сообщении.
МИД Украины отмечает, что остается в силе требование о наличии отрицательного результата ПЦР-теста на COVID-19 или наличии сертификата о вакцинации при въезде в страну иностранцев, на которых не распространяется запрет на въезд.
Швеция признает только сертификаты о вакцинации, выданные в странах ЕС / ЕЭП или в Андорре, Монако, Сан-Марино, Швейцарии или Ватикане. Въезд в страну будет разрешен, если с даты получения второй дозы вакцины COVID-19 прошло 14 дней.
Швеция признает вакцины, утвержденные согласно постановлению (ЕС) 726/2004, или разрешены ВОЗ для использования в чрезвычайных ситуациях. Это, в частности, вакцины Comirnaty (COVID-19 vaccine BioNtech Tozinameran), Spikevax (COVID-19 vaccine Moderna), Vaxzevria (COVID-19 vaccine AstraZeneca), COVID-19 vaccine Janssen, COVID-19 vaccine AstraZeneca / SKBio, COVISHIELD (Serum Institute of India COVID-19 vaccine), COVID-19 vaccine BIBP / Sinopharm, CoronaVac (COVID-19 vaccine Sinovac).
ПЦР-тест должен быть сделан за 48 часов до въезда в Швецию (считается время с момента сдачи биологического материала). Требование распространяется на иностранцев, которым исполнилось 18 лет.
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