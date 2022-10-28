Швеция решила дополнительно обследовать места утечек на "Северном потоке"
Шведская прокуратура проведет дополнительные обследования мест утечек на двух ветках "Северного потока"
Об этом сообщает издание Reuters.
"Я решил совместно с органами безопасности провести ряд дополнительных следственных действий на месте преступления. Вооруженные силы по нашему запросу решили помочь в расследовании", - заявил главный прокурор по делу Матс Люнгквист.
Также сообщается, что по его словам, у ВС Швеции есть ресурсы и опыт для обследования места преступления.
На этой неделе шведские военные заявили, что проводят независимое исследование морского дна вокруг мест утечек из газопроводов "Северный поток" и "Северный поток-2" с помощью тральщиков.
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"Я могу подтвердить, что мы поддерживаем прокурора в подводных исследованиях, проведенных кораблем HMS Belos. Однако нет связи между обследованиями, проводимыми Вооруженными силами Швеции в этом районе, и запросом о поддержке от прокурора", — сказал представитель ВМС Швеции Джимми Адамссон .
- 26 сентября в трубопроводе "Северный поток – 2" произошло внезапное падение давления. Впоследствии стало известно, что на маршрутах газопроводов "Северный поток" и "Северный поток-2" в Балтийском море произошли взрывы.
- 1 октября сообщили о том, что давление в трубе стабилизировали. Также стало известно о том, что утечки газа прекратились из обоих газопроводов.
- 3 октября повторные утечки газа из "Северного потока -2" зафиксировала береговая охрана Швеции. Уже 4 октября Швеция закрыла район Балтийского моря вокруг утечки газа из трубопровода, произошедшей в ночь на 26 сентября.
- 5 октября Россия выразила надежду, что ее привлекут к расследованию взрывов на газопроводе.
- Первые выводы инспекции Швеции, проведённой в месте прорыва труб "Северных потоков", укрепили версию диверсии.
- 10 октября свое расследование также начала Германия.
- 14 октября стало известно, что Швеция, Дания и Германия не будут создавать совместную следственную группу по расследованию утечек на газопроводе "Северный поток".
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