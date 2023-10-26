Швеция решила депортировать иракца, проводившего акции по сожжению Корана
Миграционная служба Швеции решила аннулировать вид на жительство иракского мигранта Салвана Момики, известного акциями по сжиганию Корана
Об этом пишет SVT.
Шведская миграционная служба обнаружила, что Момика предоставил ложную информацию при подаче заявления на вид на жительство, которое подавал в 2021 году.
По данным SVT, иракца еще в августе вызвали в миграционную службу в связи с обнаруженными фото из Ирака, где тот якобы был "с оружием в военной среде", – а значит, указал неправду в заявлении, утверждая, что уехал из родной страны только из-за политической деятельности.
Согласно решению разрешение мужчины на проживание и работу в Швеции, как и его декларацию о статусе беженца, аннулируют, после чего его вышлют с запретом возвращаться в страну в течение пяти лет.
Когда именно депортируют Момику, пока неизвестно. Он имеет право обжаловать решение в суде, кроме того, шведские власти дали ему временный вид на жительство до апреля 2024 года "в связи с препятствиями в принудительном исполнении" решения о высылании.
Сам Момика заявил SVT, что не будет выполнять решение о депортации.
"Я буду жить и умру в Швеции. Миграционная служба совершила серьезную ошибку. Я подозреваю, что за этим решением стоят скрытые политические мотивы", – сказал он, подтвердив, что подаст апелляцию на решение.
- 21 января в Стокгольме под посольством Турции прошла антитурецкая акция, на которой скандальный активист Расмус Паладан сжег Коран. МИД Турции призвал расследовать инцидент. 28 июня, в день начала мусульманского праздника Курбан-байрам, власти Швеции снова дали разрешение на проведение демонстрации, во время которой у мечети в Стокгольме сожгли копию Корана.
- 2 июля МИД Ирана заявил , что не будет отправлять в Швецию нового посла в знак протеста против сожжения Корана в Стокгольме.
- 15 июля полиция Стокгольма дала разрешение на акцию протеста с сожжением Библии и Торы у посольства Израиля в Швеции. В конце июля шведская полиция объявила о проведении спецмероприятий национального уровня из-за ухудшения ситуации с безопасностью и повышения риска терактов из-за сожжения Корана.
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