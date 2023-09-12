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Швеция рассмотрит возможность предоставления Украине истребителей Gripen, – СМИ

12 сентября, 2023 вторник
14:32
Мир JAS 39 Gripen

Правительство Швеции обсудит с вооруженными силами предоставление Украине истребителей JAS 39 Gripen, которые могут нести высокоточное оружие для поражения наземных и надводных целей

Об этом сообщило шведское общественное радио SR со ссылкой на неназванные источники.

Правительство хочет знать, в том числе, как передача повлияет на обороноспособность Швеции и как быстро Швеция сможет получить новые истребители Gripen на замену.

Правительство может подать официальный запрос вооруженным силам уже в четверг.

Согласно сообщению, Украина выразила надежду получить один дивизион, состоящий из 16-18 реактивных самолетов шведского производства, производимых оборонным концерном Saab.

  • В мае глава Верховной рады Украины Руслан Стефанчук в Швеции встретился госсекретарем МИД страны Яном Кнутссоном и призвал передать Украине истребители Gripen.
  • 19 августа во время визита в Швецию президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с участием украинских пилотов начались тестовые испытания на самолетах "Грипен". С лидером Швеции он подробно обсудил предстоящие шаги по получению Украиной этих самолетов. Однако в Швеции говорят, что эти самолеты нужны им самим для защиты своей территории.
Новости
Украина
Швеция
оружие для Украины
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