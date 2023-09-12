Швеция рассмотрит возможность предоставления Украине истребителей Gripen, – СМИ

Об этом сообщило шведское общественное радио SR со ссылкой на неназванные источники.

Правительство хочет знать, в том числе, как передача повлияет на обороноспособность Швеции и как быстро Швеция сможет получить новые истребители Gripen на замену.

Правительство может подать официальный запрос вооруженным силам уже в четверг.

Согласно сообщению, Украина выразила надежду получить один дивизион, состоящий из 16-18 реактивных самолетов шведского производства, производимых оборонным концерном Saab.