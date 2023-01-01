Швеция приняла от Чехии председательство в Совете ЕС и пообещала дальнейшую поддержку Украины
В воскресенье 1 января 2023 года Швеция приняла председательство в Совете Европейского Союза
Об этом сообщает DW .
Швеция сменила на этом посту Чехию в ходе запланированной ротации, которая происходит раз в полгода.
В Стокгольме назвали приоритетными направлениями председательства в ЕС –безопасность, устойчивое развитие, переход на "зеленую" энергетику и демократические ценности.
"Швеция принимает председательство в Совете Европейского Союза в период исторических вызовов для стран-членов и для ЕС в целом. Противозаконное, неприемлемое и неспровоцированное вторжение России в Украину представляет угрозу для европейской безопасности с тяжелыми последствиями для миграции, а также для глобальной поставки продовольствия и энергоносителей" , – заявили в правительстве Швеции.
Также в Стокгольме пообещали уделять приоритетное внимание экономической и военной помощи Киеву и поддержке Украины на пути в ЕС.
Чехия, впервые занимавшая пост страны-председателя в Совете ЕС, активно поддерживала Украину и вынесла вопрос об ограничении выдачи шенгенских виз россиянам на обсуждение Совета ЕС. Вскоре после этого страны Шенгенской зоны прекратили действие заключенного с РФ соглашения об упрощенном режиме выдачи виз.
- 9 сентября 2022 года Совет ЕС принял решение полностью остановить упрощенный визовый режим с Россией.
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