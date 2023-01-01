Об этом сообщает DW .

Швеция сменила на этом посту Чехию в ходе запланированной ротации, которая происходит раз в полгода.

В Стокгольме назвали приоритетными направлениями председательства в ЕС –безопасность, устойчивое развитие, переход на "зеленую" энергетику и демократические ценности.

"Швеция принимает председательство в Совете Европейского Союза в период исторических вызовов для стран-членов и для ЕС в целом. Противозаконное, неприемлемое и неспровоцированное вторжение России в Украину представляет угрозу для европейской безопасности с тяжелыми последствиями для миграции, а также для глобальной поставки продовольствия и энергоносителей" , – заявили в правительстве Швеции.

Также в Стокгольме пообещали уделять приоритетное внимание экономической и военной помощи Киеву и поддержке Украины на пути в ЕС.

Чехия, впервые занимавшая пост страны-председателя в Совете ЕС, активно поддерживала Украину и вынесла вопрос об ограничении выдачи шенгенских виз россиянам на обсуждение Совета ЕС. Вскоре после этого страны Шенгенской зоны прекратили действие заключенного с РФ соглашения об упрощенном режиме выдачи виз.

9 сентября 2022 года Совет ЕС принял решение полностью остановить упрощенный визовый режим с Россией.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb