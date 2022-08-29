Швеция предоставит Украине 500 млн крон военной помощи
Швеция объявила о новом пакете помощи Украине
Об этом 29 августа сообщила премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон.
После встречи с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой Магдалена Андерссон объявила, что Швеция предоставит 500 млн крон (46,75 млн долларов США) военной помощи Украине.
Подробностей военного пакета премьер-министр не предоставила, но отметила, что он будет похож на предыдущий. В него входили противотанковое оружие, средства индивидуальной защиты и оборудование для разминирования.
"Мы будем продолжать поддерживать Украину, пока идет война", - сказала Андерссон.
Сам Кулеба призвал Швецию предоставить Украине такое оружие, например гаубицы и снаряды.
"Пока идет война, мы будем просить больше оружия", – сказал Кулеба.
Военный пакет помощи является частью дополнительного пакета помощи в размере 1 млрд. крон. Вторая половина – это гражданская помощь. В нее будет входить закупка украинской пшеницы, которая будет передана странам, испытывающим недостаток продовольствия, и будет способствовать развитию экономики Украины.
- 11 августа министр обороны Швеции заявил , что не исключает возможности изготовления оружия для Украины. Также в Швеции планируется создать фонд для сбора денег на изготовление оружия в Украине.
- 26 августа США выделили 400 млн. на расширение запасов HIMARS.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.49
Покупка 39.49Продажа 40.3
-
EUR
Покупка 39.35Продажа 40.38
- Актуальное
- Важное