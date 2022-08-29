Об этом 29 августа сообщила премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон.

После встречи с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой Магдалена Андерссон объявила, что Швеция предоставит 500 млн крон (46,75 млн долларов США) военной помощи Украине.

Подробностей военного пакета премьер-министр не предоставила, но отметила, что он будет похож на предыдущий. В него входили противотанковое оружие, средства индивидуальной защиты и оборудование для разминирования.

"Мы будем продолжать поддерживать Украину, пока идет война", - сказала Андерссон.

Сам Кулеба призвал Швецию предоставить Украине такое оружие, например гаубицы и снаряды.

"Пока идет война, мы будем просить больше оружия", – сказал Кулеба.

Военный пакет помощи является частью дополнительного пакета помощи в размере 1 млрд. крон. Вторая половина – это гражданская помощь. В нее будет входить закупка украинской пшеницы, которая будет передана странам, испытывающим недостаток продовольствия, и будет способствовать развитию экономики Украины.

11 августа министр обороны Швеции заявил , что не исключает возможности изготовления оружия для Украины. Также в Швеции планируется создать фонд для сбора денег на изготовление оружия в Украине.

26 августа США выделили 400 млн. на расширение запасов HIMARS.