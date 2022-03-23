Швеция предоставит Украине 5 тыс. единиц противотанкового оружия и технику для разминирования
В правительстве Швеции сообщили, что предоставит Украине 5 тыс. единиц противотанкового оружия и оборудования для разминирования
Об этом сообщил в эфире Шведского радио министр обороны Петер Гультквист, пишет "Европейская правда".
Как отметил шведский министр, комитет по вопросам финансов парламента Швеции должен обсудить новый пакет военной поддержки.
В новый пакет будет входить еще 5 тыс. единиц противотанкового оружия в дополнение к уже выделенным 5 тысячам, а также другая военная помощь. В частности, оборудование для разминирования.
Напомним, Швеция передала более $50 млн для ВСУ.
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