Швеция предоставит Украине 5 тыс. единиц противотанкового оружия и технику для разминирования

Об этом сообщил в эфире Шведского радио министр обороны Петер Гультквист, пишет "Европейская правда".



Как отметил шведский министр, комитет по вопросам финансов парламента Швеции должен обсудить новый пакет военной поддержки.



В новый пакет будет входить еще 5 тыс. единиц противотанкового оружия в дополнение к уже выделенным 5 тысячам, а также другая военная помощь. В частности, оборудование для разминирования.



Напомним, Швеция передала более $50 млн для ВСУ.



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