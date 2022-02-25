Швеция предоставила Украине военно-техническую и гуманитарную помощь, - Зеленский
Швеция передает Украине военно-техническую помощь, в том числе и гуманитарную
Об этом заявил президент Владимир Зеленский в Twitter.
"Швеция оказывает Украине военно-техническую и гуманитарную помощь. Спасибо госпоже премьер-министру Швеции за действенную поддержку. Строим антипутинскую коалицию вместе", - говорится в сообщении.
- Напомним, генеральный секретарь ООН Антонио Гутерреш сообщил, что организация наращивает гуманитарные операции в Украине и вокруг нее из-за российского вторжения.
- На фоне признания Путиным "государственности" ОРДЛО Будапешт перемещает войска к границе Украины, чтобы не допустить входа вооруженных группировок в Венгрию.
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