Швеция позволит разместить войска НАТО на своей территории до официального вступления в Альянс

Об этом сообщили премьер-министр Ульф Кристерссон и министр обороны Швеции Пол Йонсон, цитирует Reuters .

"Правительство решило, что шведские вооруженные силы могут провести подготовку вместе с НАТО и странами-членами Альянса к предстоящим совместным операциям", - заявили они.

В комментарии газете Dagens Nyheter чиновники отметили, что эта подготовка может заключаться во временном базировании иностранного оборудования и персонала на территории Швеции.

По их словам, это решение укрепляет оборону страны и посылает России четкий сигнал. По мнению Кристенссона и Йонсона, РФ в ближайшем будущем будет оставаться угрозой для соседних стран, поэтому они не уверены в масштабе амбиций российского президента Владимира Путина.