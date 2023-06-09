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Швеция позволит разместить войска НАТО на своей территории до официального вступления в Альянс

9 июня, 2023 пятница
13:47
Мир

Швеция позволит Североатлантическому альянсу разместить войска на своей территории до того, как официально присоединится к НАТО

Об этом сообщили премьер-министр Ульф Кристерссон и министр обороны Швеции Пол Йонсон, цитирует Reuters .

"Правительство решило, что шведские вооруженные силы могут провести подготовку вместе с НАТО и странами-членами Альянса к предстоящим совместным операциям", - заявили они.

В комментарии газете Dagens Nyheter чиновники отметили, что эта подготовка может заключаться во временном базировании иностранного оборудования и персонала на территории Швеции.

По их словам, это решение укрепляет оборону страны и посылает России четкий сигнал. По мнению Кристенссона и Йонсона, РФ в ближайшем будущем будет оставаться угрозой для соседних стран, поэтому они не уверены в масштабе амбиций российского президента Владимира Путина.

  • Президент Соединенных Штатов Джо Байден считает , что Швеция вступит в Североатлантический альянс в ближайшее время.
Швеция
НАТО
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