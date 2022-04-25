Об этом сообщает Аftonbladet.

Вопрос о гарантиях безопасности перед ратификацией любого членства в НАТО всеми союзниками НАТО был очень актуален в последние недели, - пишет шведская газета. - Речь идет об усилении военного присутствия, углубленные военные учения и "мощную политическую" поддержку со стороны стран НАТО.

Один из источников Аftonbladet сказал, что заявления о том, что Швеция не будет защищена или не получит поддержки во время процесса подачи заявки, играют на руку России.

"Правительство получило информацию, в частности, из США и Британии о том, как может выглядеть защита и поддержка при возможном процессе подачи заявки", - говорит источник в правительстве.

Источник утверждает, что правительственные учреждения проводят такой же анализ, как и бывший посол Кристер Брингеус, который выразился, что на практике Швеция будет рассматриваться как полноправный член НАТО вскоре после заявления о заинтересованности.

Напомним, Швеция в июне подаст заявку на вступление в НАТО.

15 апреля в МИД России заявили , что Швеция и Финляндия "должны понимать последствия вступления в НАТО".

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