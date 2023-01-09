Швеция подтвердила, что саммит Украина – ЕС состоится в Киеве

Об этом сообщает "Немецкая волна".

По информации издания, Ларс Даниэльссон подтвердил, что саммит Украина – Евросоюз состоится в Киеве 3 февраля. И отметил, что Стокгольм намерен содействовать "сильному желанию" Киева приблизиться к членству в ЕС.

Во время встречи с журналистами Даниэльссон также отметил, что "Украина и военная агрессия против Украины будет доминировать над всем, что будет делать Швеция во время председательства" в ЕС. По его словам, Евросоюз уже многое сделал для поддержки Украины, "однако нужно делать больше, чтобы процесс поддержки – гуманитарной, финансовой, военной – не прекращался".

Кроме того, представитель Швеции при ЕС заявил, что его страна будет искать возможности привлечь к ответственности совершивших военные преступления в Украине, а также для использования замороженных российских активов для восстановления украинской инфраструктуры и экономики.

2 января в Офисе президента сообщили, что саммит Украина – ЕС состоится в Киеве 3 февраля. А 4 января спикер президента Украины Сергей Никифоров рассказал , что детали относительно места проведения саммита Украина – ЕС еще согласовывают.

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