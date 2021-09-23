Швеция подпишет военное соглашение с Норвегией и Данией из-за напряженности в Балтийском море
Швеция подпишет соглашение о оборонное сотрудничество с Норвегией и Данией, чтобы противостоять ситуации в Балтийском регионе
Об этом сообщает ЕП.
Швеция, не являющаяся членом НАТО, восстанавливает вооруженные силы из-за растущей напряженности с Россией в регионе.
"Если возникнет кризисная ситуация, мы будем значительно лучше подготовлены, так как будем координировать наши планы в этом регионе", - сказал министр обороны Петер Гултквист.
По его словам, ресурсы трех стран помогут сдержать потенциального антагониста.
Швеция увеличила военные расходы и углубила военное сотрудничество с НАТО и соседними странами.
"Мы знаем, что Россия готова использовать военную силу для достижения своих политических целей и задач. Мы углубляем наше сотрудничество с другими странами в этом регионе именно для того, чтобы поднять планку предотвращения кризисов", - добавил министр.
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