Швеция подпишет военное соглашение с Норвегией и Данией из-за напряженности в Балтийском море

Об этом сообщает ЕП.

Швеция, не являющаяся членом НАТО, восстанавливает вооруженные силы из-за растущей напряженности с Россией в регионе.

"Если возникнет кризисная ситуация, мы будем значительно лучше подготовлены, так как будем координировать наши планы в этом регионе", - сказал министр обороны Петер Гултквист.

По его словам, ресурсы трех стран помогут сдержать потенциального антагониста.

Швеция увеличила военные расходы и углубила военное сотрудничество с НАТО и соседними странами.

"Мы знаем, что Россия готова использовать военную силу для достижения своих политических целей и задач. Мы углубляем наше сотрудничество с другими странами в этом регионе именно для того, чтобы поднять планку предотвращения кризисов", - добавил министр.

