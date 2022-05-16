Швеция подаст заявку на членство в НАТО, - решение правительства

Об этом объявила премьер-министр страны Магдалена Андерссон, сообщает ЕП со ссылкой на SVT .

"Мы оставляем одну эпоху и переходим в другую. Мы сообщим НАТО, что хотим стать членом Альянса. В Швеции много чего стоит защищать, а Швецию лучше защищать в НАТО", - заявила она.

Почти все партии в парламенте поддержали интеграцию в Североатлантический союз.

15 мая Финляндия приняла официальное решение о вступлении в НАТО.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил обеспокоенность по поводу того, что Швеция и Финляндия могут стать членами военного альянса.

16 мая замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков заверил, что Москва не смирится с вступлением Финляндии и Швеции в НАТО.

16 мая российский диктатор Владимир Путин заявил, что не видит непосредственной угрозы для РФ из-за вступления Швеции и Финляндии в НАТО.