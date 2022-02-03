Швеция планирует отменить ковидные ограничения с 9 февраля
Правительство Швеции анонсировало снятие большинства карантинных ограничений начиная с 9 февраля
Об этом на брифинге заявила премьер-министр Магдалена Андерссон, передает The Local.
"Пандемия не закончилась, а вступает в совершенно новую фазу. Мы приближаемся к моменту, когда Швеция снова откроется", - сказала Андерссон.
Правительство объяснило, что решение об открытии было основано на ряде факторов, отчасти на том, что "Омикрон" является более мягким штаммом вируса, а отчасти на том, что процент населения Швеции, полностью вакцинированного или сделавшего бустер, продолжает расти.
С 9 февраля в Швеции снимают следующие ограничения:
- необходимость предоставлять ковид-паспорт для закрытых мероприятий с более чем 50 посетителями;
- выставки и рынки в помещении должны требовать паспорта вакцинации, если на них присутствует более 50 гостей, а количество гостей ограничено до 500 (10 квадратных метров на человека);
- рестораны должны закрываться в 23:00, а подача алкогольных напитков прекращается в 22.30;
- группы в ресторанах могут состоять не более чем из восьми человек с минимальным расстоянием между группами в один метр;
- максимум 20 человек на закрытых вечеринках в арендованных площадках;
- магазины должны иметь максимально допустимое количество гостей, рассчитанное на площадь 10 квадратных метров на человека - это также касается тренажерных залов, музеев, художественных галерей, тематических парков и бассейнов.
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