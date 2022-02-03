Швеция планирует отменить ковидные ограничения с 9 февраля

Об этом на брифинге заявила премьер-министр Магдалена Андерссон, передает The Local.



"Пандемия не закончилась, а вступает в совершенно новую фазу. Мы приближаемся к моменту, когда Швеция снова откроется", - сказала Андерссон.



Правительство объяснило, что решение об открытии было основано на ряде факторов, отчасти на том, что "Омикрон" является более мягким штаммом вируса, а отчасти на том, что процент населения Швеции, полностью вакцинированного или сделавшего бустер, продолжает расти.



С 9 февраля в Швеции снимают следующие ограничения:

необходимость предоставлять ковид-паспорт для закрытых мероприятий с более чем 50 посетителями;

выставки и рынки в помещении должны требовать паспорта вакцинации, если на них присутствует более 50 гостей, а количество гостей ограничено до 500 (10 квадратных метров на человека);

рестораны должны закрываться в 23:00, а подача алкогольных напитков прекращается в 22.30;

группы в ресторанах могут состоять не более чем из восьми человек с минимальным расстоянием между группами в один метр;

максимум 20 человек на закрытых вечеринках в арендованных площадках;

магазины должны иметь максимально допустимое количество гостей, рассчитанное на площадь 10 квадратных метров на человека - это также касается тренажерных залов, музеев, художественных галерей, тематических парков и бассейнов.

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В дополнение к этому останутся специальные рекомендации для тех, кто еще не вакцинирован, а также рекомендации оставаться дома, если заболели или естьподозрение на ковид. После того как правительство представит эти предложения, парламент примет окончательное решение, одобрять их или нет.