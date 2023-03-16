Швеция передаст Украине восемь артустановок Archer
Правительство Швеции решило, что передаст Украине восемь самоходных артиллерийских установок Archer, о которых ранее анонсировало без указания количества
Об этом говорится в заявлении министра обороны Швеции Пола Йонсона, которое представляет Dagens Nyheter.
"Они дадут украинцам возможность вывести из строя российские артиллерийские системы", – говорится в заявлении.
Согласно дополнительным поправкам в бюджет, поданным в парламент, правительство также просит передать Украине 10 танков Leopard 2.
Итого восемь артиллерийских орудий и десять танков оцениваются в более шести миллиардов крон (около 537 329 544 млн евро). Это деньги, которые вооруженные силы должны получить в течение 2024-2026 годов, чтобы иметь возможность заменить то, что передадут Украине.
"Можно сказать, что система Archer - это снайперская винтовка, а не дробовик. Именно способность наносить сверхглубокие удары по артиллерийской системе противника делает Archer уникальным", - добавил Йонсон.
Украина получит установки через несколько месяцев, на них будут установлены компьютеры для управления огнем, состоятся обучение украинского персонала, а также рядом с Украиной будет создан логистический хаб для обслуживания и ремонта. Считается, что Украина может использовать шесть из восьми единиц одновременно на поле боя, поскольку две необходимо держать в резерве, чтобы получить возможность подобрать запчасти.
У Швеции сейчас 48 единиц Archer, из которых 24 используются шведскими Вооруженными силами. Остальные 24 находятся на хранении. Кроме восьми танков Archer, десяти Leopard 2 Швеция решила поддержать Украину 50 боевыми машинами, 90 системами ПВО и противотанковыми средствами.
- Напомним, 19 января Ульф Кристерссон сообщил, что правительство Швеции одобрило передачу Украине артиллерийской системы Archer, а также 50 боевых машин пехоты Type 90. Позже премьер-министр Швеции утвердил, что артиллерийские установки Archer будут в Украине настолько быстро, насколько это возможно
- 23 февраля министр обороны Швеции Пол Йонсон заявил, что страна открыта для поставки некоторых танков Leopard ВСУ.
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