Швеция передаст Украине винтовки и гранатометы

Об этом сообщает Army Recognition .

Речь идет о винтовках AG90 и боеприпасах к ним, а также о 5 тыс. гранатометах AT4. Швеция также намерена отправить $6,1 млн в созданный НАТО фонд поддержки ВСУ.

АТ4 – это 84-мм одноразовый гранатомет. Он имеет дальность стрельбы от 200 до 600 м и может пробивать до 460 мм.

AG 90-шведский вариант американской снайперской винтовки Barrett M82. Максимальная дальность стрельбы около 1,8 км.