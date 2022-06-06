Швеция передаст Украине винтовки и гранатометы
Швеция одобрила поставки в Украину снайперских винтовок и противотанковых гранатометов
Об этом сообщает Army Recognition .
Речь идет о винтовках AG90 и боеприпасах к ним, а также о 5 тыс. гранатометах AT4. Швеция также намерена отправить $6,1 млн в созданный НАТО фонд поддержки ВСУ.
АТ4 – это 84-мм одноразовый гранатомет. Он имеет дальность стрельбы от 200 до 600 м и может пробивать до 460 мм.
AG 90-шведский вариант американской снайперской винтовки Barrett M82. Максимальная дальность стрельбы около 1,8 км.
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