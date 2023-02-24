Швеция передаст Украине системы ПВО IRIS-T и Hawk, - премьер Кристерссон

Об этом сообщает SVT.

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон с министром обороны Полом Йонсоном на совместной пресс-конференции подтвердили, что в новый пакет помощи войдут системы ПВО IRIS-T и Hawk, а также танки Leopard.

По словам Йонсона, такие поставки являются, прежде всего, сигналом для Украины, что Швеция продолжает поддержку.