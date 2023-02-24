Швеция передаст Украине системы ПВО IRIS-T и Hawk, - премьер Кристерссон
Вооруженные Силы Украины получат от Швеции системы ПВО IRIS-T и Hawk
Об этом сообщает SVT.
Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон с министром обороны Полом Йонсоном на совместной пресс-конференции подтвердили, что в новый пакет помощи войдут системы ПВО IRIS-T и Hawk, а также танки Leopard.
По словам Йонсона, такие поставки являются, прежде всего, сигналом для Украины, что Швеция продолжает поддержку.
- Министр обороны Швеции Пол Йонсон подтвердил получение запроса от Украины о передаче истребителей, однако заявил, что есть ограничения на такую помощь.
- 19 января Ульф Кристерссон сообщил , что правительство Швеции одобрило передачу Украине артиллерийской системы Archer, а также 50 боевых машин пехоты Type 90. Позже премьер-министр Швеции утвердил , что артиллерийские установки Archer будут в Украине настолько быстро, насколько это возможно
- 23 февраля министр обороны Швеции Пол Йонсон заявил , что страна открыта для поставки некоторых танков Leopard ВСУ.
- В пятницу, 24 февраля, Польша отправила первые 14 танков Leopard 2 для украинской армии на фронте. Зеленский это подтвердил .
- 24 февраля стало известно, что Швеция объявила о желании поучаствовать в европейской поддержке Украины танками и поставить десять Leopard 2.
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