Швеция передала более $50 млн для ВСУ

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмигаль в Twitter.

"Швеция направила 500 млн крон для поддержки Вооруженных сил Украины. Только средства поступили на счета НБУ. Благодарен премьеру Магдалене Андерссон и правительству Швеции за финансовый вклад. Каждый шаг в поддержку ВСУ приближает победу Украины", - отметил он.

Отметим, 500 млн шведских крон – это примерно $53 млн.