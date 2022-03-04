Швеция передала более $50 млн для ВСУ
Шведское правительство выделило более $50 млн в поддержку украинской армии
Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмигаль в Twitter.
"Швеция направила 500 млн крон для поддержки Вооруженных сил Украины. Только средства поступили на счета НБУ. Благодарен премьеру Магдалене Андерссон и правительству Швеции за финансовый вклад. Каждый шаг в поддержку ВСУ приближает победу Украины", - отметил он.
Отметим, 500 млн шведских крон – это примерно $53 млн.
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