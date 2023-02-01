Швеция ответила Эрдогану на угрозы заблокировать вступление в НАТО из-за сожжения Корана

Об этом информирует SVT.

"Мы не идем на компромисс со свободой выражения мнений, очень ясно, что нужно для того, чтобы Швеция стала членом НАТО, и это то, что мы отвечаем требованиям, изложенным в трехстороннем меморандуме", - сказал министр иностранных дел Швеции.

Биллстрем подчеркнул, что религиозные вопросы не являются частью условий вступления в Североатлантический альянс, подписанных Швецией совместно с Турцией и Финляндией.

"И мы сделаем это (вступление в НАТО, – ред.) в рамках, определенных нашей конституцией, нашим законодательством и принципами правовой определенности", – добавил Тобиас Биллстрем.

Напомним, сегодня президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна не поддержит заявку Швеции на вступление в НАТО, пока там возможны акции по сожжению священной для мусульман книги Корана.

Во время протестов в Швеции 21 января политик Расмус Палудан сжег Коран, однако инспиратором этого стал журналист ультраправого СМИ Exakt24 – дочерней компании Russia Today. Сам Палудан в комментарии шведским СМИ заявил, что собирается "каждую пятницу" жечь Коран перед посольством Турции, пока она не перестанет блокировать вступление Швеции в НАТО.

28 января министр иностранных дел Финляндии намекнул, что Россия может быть причастна к протесту с сожжением Корана, который грозит сорвать вступление Швеции в НАТО.