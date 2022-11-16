Швеция отправляет новую помощь Украине, предоставит системы ПВО
Швеция направит в Украину системы противовоздушной обороны, а также автомобили повышенной проходимости, зимнее снаряжение и средства защиты
Об этом заявил министр обороны страны Пол Йонсон, передает Aftonbladet .
Правительство Швеции в среду презентовало зимний пакет помощи Украине, состоящий из трех частей: гуманитарная, военная и политическая поддержка по линии ЕС.
Согласно информации, речь идет о пакете в 720 миллионов шведских крон от правительства ($60 млн).
"Очевидно, что Украина хорошо защищается от российского наступления далеко за пределами ожиданий, и частичным объяснением этого является то, что они получают широкую поддержку со стороны других стран", - заявил премьер-министр Ульф Кристерссон.
- Министр обороны Украины Алексей Резников отметил, что Россия пытается повлечь за собой гуманитарный кризис в Украине и атакует энергетическую инфраструктуру, их цель – вызвать новую волну беженцев. Он озвучил потребности Украины: увеличить количество IRIS-T и NASAMS, получить достаточное количество HAWK и Crotale, принять и выполнить решения по SAMP-Т, получить разведывательные и боевые БПЛА + защиту от беспилотников.
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