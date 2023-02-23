Швеция открыта для отправки Leopard в Украину, – министр обороны Йонсон
Швеция готовит очередной пакет помощи Украине: министр обороны Пал Йонсон заявил, что страна открыта для поставки некоторых танков Leopard ВСУ
Об этом сообщили в Reuters.
Швеция готовит очередной пакет военной помощи для Украины: министр обороны страны Пол Йонсон заявил о возможности предоставления некоторых танков Leopard для ВСУ.
Он утвердил, что последняя эта партия вооруженной поддержки Украины охватывает бронированные боевые машины пехоты, которые, как заявил министр обороны Пол Йонсон, будут являться главным вкладом страны с точки зрения оборудования для наземной войны.
Швеция также готовится прислать Украине передовую артиллерийскую систему Archer, но в шведском парламенте растет поддержка дополнительного предоставления некоторых из примерно 120 танков Leopard, имеющихся в стране.
"Мы открыты к этому, и мы ведем тесный диалог, прежде всего, с Германией по этому поводу", - цитируют министра авторы Reuters.
- Министр обороны Швеции Пол Йонсон подтвердил получение запроса от Украины о передаче истребителей, однако заявил, что есть ограничения на такую помощь.
- 19 января Ульф Кристерссон сообщил , что правительство Швеции одобрило передачу Украине артиллерийской системы Archer, а также 50 боевых машин пехоты Type 90. Позже премьер-министр Швеции утвердил , что артиллерийские установки Archer будут в Украине настолько быстро, насколько это возможно
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