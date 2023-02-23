Швеция открыта для отправки Leopard в Украину, – министр обороны Йонсон

Об этом сообщили в Reuters.

Швеция готовит очередной пакет военной помощи для Украины: министр обороны страны Пол Йонсон заявил о возможности предоставления некоторых танков Leopard для ВСУ.

Он утвердил, что последняя эта партия вооруженной поддержки Украины охватывает бронированные боевые машины пехоты, которые, как заявил министр обороны Пол Йонсон, будут являться главным вкладом страны с точки зрения оборудования для наземной войны.

Швеция также готовится прислать Украине передовую артиллерийскую систему Archer, но в шведском парламенте растет поддержка дополнительного предоставления некоторых из примерно 120 танков Leopard, имеющихся в стране.

"Мы открыты к этому, и мы ведем тесный диалог, прежде всего, с Германией по этому поводу", - цитируют министра авторы Reuters.