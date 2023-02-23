Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Мир Швеция открыта для отправки Leopard в Украину, – министр обороны Йонсон

Швеция открыта для отправки Leopard в Украину, – министр обороны Йонсон

23 февраля, 2023 четверг
11:57
Мир

Швеция готовит очередной пакет помощи Украине: министр обороны Пал Йонсон заявил, что страна открыта для поставки некоторых танков Leopard ВСУ

Об этом сообщили в Reuters.

Швеция готовит очередной пакет военной помощи для Украины: министр обороны страны Пол Йонсон заявил о возможности предоставления некоторых танков Leopard для ВСУ.

Он утвердил, что последняя эта партия вооруженной поддержки Украины охватывает бронированные боевые машины пехоты, которые, как заявил министр обороны Пол Йонсон, будут являться главным вкладом страны с точки зрения оборудования для наземной войны.

Швеция также готовится прислать Украине передовую артиллерийскую систему Archer, но в шведском парламенте растет поддержка дополнительного предоставления некоторых из примерно 120 танков Leopard, имеющихся в стране.

"Мы открыты к этому, и мы ведем тесный диалог, прежде всего, с Германией по этому поводу", - цитируют министра авторы Reuters.

  • Министр обороны Швеции Пол Йонсон подтвердил получение запроса от Украины о передаче истребителей, однако заявил, что есть ограничения на такую помощь.
  • 19 января Ульф Кристерссон сообщил , что правительство Швеции одобрило передачу Украине артиллерийской системы Archer, а также 50 боевых машин пехоты Type 90. Позже премьер-министр Швеции утвердил , что артиллерийские установки Archer будут в Украине настолько быстро, насколько это возможно
война с Россией
помощь Украине
оружие для Украины
Читайте также:
22 февраля, 2023 среда
Российское население изменило отношение к войне в Украине, - Центр нацсопротивления
окупанти
23 февраля, 2023 четверг
Разведка зафиксировала движение колонн военной техники без знаков распознавания в районе границы Черниговщины, россияне готовят возможные провокации, - ОК "Север"
Байден проти Путіна
Автор
22 февраля, 2023 среда
Байден против Путина. Что будет дальше с Украиной и миром
Киев
-2°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 39.24
    Покупка 39.24
    Продажа 39.89
  • EUR
    Покупка 41.21
    Продажа 42.09
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, четверг
23 февраля
14:03
Анонс
К годовщине полномасштабного вторжения Еспресо покажет два фильма "Как у вас начиналось 24 февраля?"
14:02
OPINION
Сергей Фурса
Райффайзенбанк, оставшись в России, попал в ловушку для обезьян
13:58
Обновлено
Александр Трухин
Трухин написал заявление по составлению мандата нардепа
13:56
Во Всемирном банке заявили, что война отбросила Украину на 15 лет назад в вопросе преодоления бедности
13:54
В Киеве задержали блоггера, незаконно присвоившего 340 тыс. гривен, собранных на нужды ВСУ
13:31
В ВР предложили ввести видеофиксацию уроков в украинских школах
13:30
Под Черниговом перекроют понтонную переправу через Десну
13:30
НАПК внесло французскую корпорацию "Ашан" в перечень международных спонсоров войны РФ в Украине
13:23
В Черном море третий день подряд нет российских ракетоносителей, – ВМС
13:12
Сиярто призвал Путина и Байдена к переговорам: В МИД Украины отметили, что Венгрия не в той позиции, чтобы решать
13:02
Обновлено
Во время воздушной тревоги в Киевской области сбили разведывательный БПЛА россиян, - Игнат
12:56
Генштаб: в ближайшей перспективе для Кремля приоритет – захватить ключевые города и села Донбасса
12:52
радио
В оккупированном Крыму хакеры запустили в эфире радиостанций обращение Буданова
12:41
Финляндия посылает Украине дополнительную помощь – три танка Leopard 2
12:32
Враг ударил ракетой С-300 по административному зданию в Харьковской области: под завалами ищут людей
12:23
Маляр назвала 10 главных побед ВСУ за 2022 год
12:20
Глава минобороны Великобритании считает, что война в Украине продлится еще год
12:05
OPINION
Украина не имеет легитимности для вмешательства в дела Приднестровья
11:56
Глава минобороны Великобритании заявил, что Украина может получить самолеты НАТО
11:49
Эксклюзив
Во время южного отступления Россия сохранила наиболее боеспособные воздушно-десантные бригады, - офицер движения сопротивления "Свободная Украина" Тетерук
11:46
"Если бы украинцы восстановили права венгерского меньшинства, мы бы не блокировали созыв комитета Украина-НАТО", - МИД Венгрии
11:08
Власти Кривого Рога приняли решение о компенсациях жильцам дома, пострадавшего от ракеты 16 декабря
11:03
Польские полицейские 5 месяцев тайком разминировали Киевщину
11:00
Работники пяти столичных медучреждений выдавали фальшивые справки мужчинам призывного возраста для пересечения границы
10:59
В разведке объяснили, кто и зачем сдвинул Суровикина с должности командующего Объединенной группировкой российских войск в Украине
10:49
Франция за год потратила на содержание украинских беженцев почти полмиллиарда евро
10:45
Обновлено
В Белгородской области упал самолет минобороны РФ
10:30
Россияне утром обстреляли Купянск на Харьковщине: ранены две женщины
10:27
Инфографика
Курс валют на 23 февраля: стоимость доллара, евро, злотого
10:21
Буданов предположил вероятность окончания войны летом текущего года
10:20
Эксклюзив
Есть условия для проведения ВСУ эффективных боевых действий, - Згурец
10:13
Энергосистема Украины имеет значительный резерв мощности, несмотря на рост потребления, – Минэнерго
10:02
OPINION
Китай как "брокер мира"
09:59
Разведка зафиксировала движение колонн военной техники без знаков распознавания в районе границы Черниговщины, россияне готовят возможные провокации, - ОК "Север"
09:35
Враг обстрелял за сутки по меньшей мере 18 населенных пунктов на Харьковщине, есть раненые
09:34
Британская разведка назвала вероятное направление, где РФ будет в очередной раз пытаться наступать
09:24
Вражеские войска 71 раз атаковали Херсонщину за прошедшие сутки, погибли двое местных
09:16
Минобороны РФ заявило, что Украина готовит вооруженную провокацию в Приднестровье, в Молдове опровергают
08:56
Израиль
Израиль оказался под обстрелом со стороны сектора Газа
08:37
Премьер Испании прибыл с визитом в Украину
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV