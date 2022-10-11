Об этом заявила премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон, пишет Bild.

Андерссон сказала, что расследование в Швеции "конфиденциально", и в этом случае исключение не делается.

По ее словам, каждая страна может проводить свои собственные расследования, запретную зону вокруг места взрыва отменили.

Москва неоднократно просила у Швеции и Дании принять участие в расследованиях.

Напомним, 4 октября Швеция закрыла район Балтийского моря вокруг утечки газа из трубопровода, который произошел в ночь на 26 сентября.

5 октября спикер Путина заявил: Россия надеется , что ее привлекут к расследованию взрывов на "Северных потоках". Хотя до сих пор ее никто даже не собирался привлекать к этому.

Первые выводы инспекции Швеции, проведённой в месте прорыва труб "Северных потоков", укрепили версию диверсии.

10 октября Германия также приступила к расследованию вероятного саботажа двух газопроводов.

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