Швеция остановила COVID-вакцинацию препаратом Moderna людей моложе 30 лет из-за риска заболеваний сердца
В Швеции прекратили делать прививки против COVID-19 жителям в возрасте до 30 лет вакциной Moderna из-за риска побочных эффектов
Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на АР.
В Управлении здравоохранения заявили, что причина решение - "признаки повышенного риска побочных эффектов, таких как воспаление сердечной мышцы или перикарда".
Там добавили, что риск очень невелик.
Применение вакцины компании Moderna было разрешено в 27 странах Европейского Союза в январе, а также в Великобритании, Канаде и США.
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