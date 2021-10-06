Швеция остановила COVID-вакцинацию препаратом Moderna людей моложе 30 лет из-за риска заболеваний сердца

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на АР.

В Управлении здравоохранения заявили, что причина решение - "признаки повышенного риска побочных эффектов, таких как воспаление сердечной мышцы или перикарда".

Там добавили, что риск очень невелик.

Применение вакцины компании Moderna было разрешено в 27 странах Европейского Союза в январе, а также в Великобритании, Канаде и США.