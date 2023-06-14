Об этом пишет TechCrunch.

Орган по защите данных Швеции заявил, что проверил, как Spotify обрабатывает право клиентов на доступ к их личным данным.

Регулятор отметил, что согласно нормам европейского закона о защите данных (GDPR) потребители имеют право знать, какие данные о физическом лице имеет компания и как эти данные используются.

Известно, что заключение о нарушении статьи 15 Общего регламента защиты данных (GDPR) сделано спустя более четырех лет после того, как на Spotify была подана жалоба некоммерческой организацией относительно прав на конфиденциальность

"Мы рады видеть, что шведские власти наконец приняли меры. Основным правом каждого пользователя является получение полной информации о данных, которые он (сервис, - ред.) обрабатывает о нем. Однако дело длилось более 4 лет, и нам пришлось судиться с IMY, чтобы получить решение. Шведская власть однозначно должна ускорить свои процедуры", - сказал юрист по конфиденциальности Стефано Россетти.

Отмечается, что Spotify планирует обжаловать это решение.

"Spotify предлагает всем пользователям исчерпывающую информацию о том, как обрабатываются их личные данные. В ходе своего расследования шведский регулятор выявил лишь незначительные аспекты нашего процесса, которые, по его мнению, нуждаются в улучшении. Однако мы не согласны с решением и планируем подать апелляцию", - отметили в музыкальной компании.

Справка: Spotify - стриминговый сервис потокового аудио, позволяющий прослушивать музыкальные композиции и подкасты. Предоставляет услуги легального онлайнового стриминга аудиозаписей основных мировых и независимых лейблов, в том числе BBC, Sony, EMI, Warner Music Group и Universal. Запущен в октябре 2008 года шведским стартапом Spotify AB.

В целом сервис доступен на рынках 186 стран мира и переведен на более 36 языков, среди которых есть и украинский. После полномасштабного российского вторжения в Украину компания прекратила предоставлять свои услуги в России и закрыла свой офис в Москве