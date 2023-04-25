Швеция объявила, что высылает пятерых российских дипломатов
Министр иностранных дел Швеции Тобиас Биллстрем заявил, что из страны будут высланы пять российских дипломатов
Об этом Биллстрем заявил в интервью SVT Nyheter .
"Их деятельность на нашей территории была несовместима с их статусом дипломатов", — сказал Биллстрем.
Объявление появилось за день до того, как телеканалы SVT, DR, NRK и Yle выпустят следующий эпизод документального фильма "Война теней" об операциях российской разведки на Севере Европы, который, помимо прочего, посвящен офицерам российской разведки в Швеции.
Швеция 25 апреля вызвала посла России Виктора Татаринцева и сообщила ему, что пять человек, работающих в посольстве, попросили покинуть страну, поскольку их деятельность несовместима с Венской конвенцией о дипломатических отношениях.
В последний раз Швеция высылала вероятных офицеров российской разведки в апреле 2022 года, когда из страны были выставлены три дипломата.
- 13 апреля министр иностранных дел Анникен Хейтфельдт заявила, что Норвегия признала нежелательными особами 15 сотрудников посольства РФ в Осло из-за шпионской деятельности.
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