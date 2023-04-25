Швеция объявила, что высылает пятерых российских дипломатов

Об этом Биллстрем заявил в интервью SVT Nyheter .

"Их деятельность на нашей территории была несовместима с их статусом дипломатов", — сказал Биллстрем.

Объявление появилось за день до того, как телеканалы SVT, DR, NRK и Yle выпустят следующий эпизод документального фильма "Война теней" об операциях российской разведки на Севере Европы, который, помимо прочего, посвящен офицерам российской разведки в Швеции.

Швеция 25 апреля вызвала посла России Виктора Татаринцева и сообщила ему, что пять человек, работающих в посольстве, попросили покинуть страну, поскольку их деятельность несовместима с Венской конвенцией о дипломатических отношениях.

В последний раз Швеция высылала вероятных офицеров российской разведки в апреле 2022 года, когда из страны были выставлены три дипломата.