Швеция обещает рассмотреть запрос Украины об истребителях Gripen

Об этом Пол Йонсон заявил 15 февраля в Брюсселе перед встречей министров обороны НАТО, передает "Европейская правда".

"Да. Нам, конечно, известно (о запросе Украины относительно истребителей - ред.), об этом просил и президент Зеленский. Когда речь идет о Gripen, сейчас мы встаем перед ограничениями в связи с тем, что эти самолеты очень важны и для поддержание нашей территориальной целостности и суверенитета. Это будет серьезным препятствием в плане ресурсов нашей национальной обороны", - утвердил министр обороны.

В частности Пол Йонсон добавил, что сейчас для Швеции приоритетным является усиление украинской противовоздушной обороны:

"Я вчера имел возможность обсудить это с министром обороны Украины Резниковым. Мы также работаем с другими странами для усиления поддержки в плане ПВО".