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Швеция обещает рассмотреть запрос Украины об истребителях Gripen

15 февраля, 2023 среда
11:54
война с Россией

Министр обороны Швеции Пол Йонсон подтвердил получение запроса от Украины о передаче истребителей, однако есть ограничения на такую помощь

Об этом Пол Йонсон заявил 15 февраля в Брюсселе перед встречей министров обороны НАТО, передает "Европейская правда".

"Да. Нам, конечно, известно (о запросе Украины относительно истребителей - ред.), об этом просил и президент Зеленский. Когда речь идет о Gripen, сейчас мы встаем перед ограничениями в связи с тем, что эти самолеты очень важны и для поддержание нашей территориальной целостности и суверенитета. Это будет серьезным препятствием в плане ресурсов нашей национальной обороны", - утвердил министр обороны.

В частности Пол Йонсон добавил, что сейчас для Швеции приоритетным является усиление украинской противовоздушной обороны:

"Я вчера имел возможность обсудить это с министром обороны Украины Резниковым. Мы также работаем с другими странами для усиления поддержки в плане ПВО".

  • Напомним, 31 января президент Литвы Гитанас Науседа поддержал передачу Украине истребителей и дальнобойных ракет, подчеркнув, что они являются важной помощью на этом этапе войны.
  • Эксочельщик Пентагона Марк Эспер также призвал США как можно быстрее передать Украине истребители и дальнобойные ракеты.
  • Польша заявила о готовности передать Украину свои истребители F-16, если это будет согласовано на уровне НАТО.
  • Украина подала официальный запрос в Нидерланды на поставку истребителей F-16. Однако пока вопрос на стадии обсуждения.
  • Президент Франции Эмануэль Макрон заявил , что истребители Украины "ни в коем случае" не поставят "в ближайшие недели".
  • После официального запроса Украины Словакия может начать переговоры с Европейской комиссией по условиям передачи истребителей МиГ-29 для ВСУ.
  • Министр обороны США Ллойд Остин на пресс-конференции по итогам заседания контактной группы в формате "Рамштайн" сказал, что фокус нынешней встречи был направлен на понимание целостной картины по вооружению, которое предоставляется Украине. Он утверждал, что об истребителях пока нет объявлений.
Мир
помощь Украине
оружие для Украины
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