Швеция обещает рассмотреть запрос Украины об истребителях Gripen
Министр обороны Швеции Пол Йонсон подтвердил получение запроса от Украины о передаче истребителей, однако есть ограничения на такую помощь
Об этом Пол Йонсон заявил 15 февраля в Брюсселе перед встречей министров обороны НАТО, передает "Европейская правда".
"Да. Нам, конечно, известно (о запросе Украины относительно истребителей - ред.), об этом просил и президент Зеленский. Когда речь идет о Gripen, сейчас мы встаем перед ограничениями в связи с тем, что эти самолеты очень важны и для поддержание нашей территориальной целостности и суверенитета. Это будет серьезным препятствием в плане ресурсов нашей национальной обороны", - утвердил министр обороны.
В частности Пол Йонсон добавил, что сейчас для Швеции приоритетным является усиление украинской противовоздушной обороны:
"Я вчера имел возможность обсудить это с министром обороны Украины Резниковым. Мы также работаем с другими странами для усиления поддержки в плане ПВО".
- Напомним, 31 января президент Литвы Гитанас Науседа поддержал передачу Украине истребителей и дальнобойных ракет, подчеркнув, что они являются важной помощью на этом этапе войны.
- Эксочельщик Пентагона Марк Эспер также призвал США как можно быстрее передать Украине истребители и дальнобойные ракеты.
- Польша заявила о готовности передать Украину свои истребители F-16, если это будет согласовано на уровне НАТО.
- Украина подала официальный запрос в Нидерланды на поставку истребителей F-16. Однако пока вопрос на стадии обсуждения.
- Президент Франции Эмануэль Макрон заявил , что истребители Украины "ни в коем случае" не поставят "в ближайшие недели".
- После официального запроса Украины Словакия может начать переговоры с Европейской комиссией по условиям передачи истребителей МиГ-29 для ВСУ.
- Министр обороны США Ллойд Остин на пресс-конференции по итогам заседания контактной группы в формате "Рамштайн" сказал, что фокус нынешней встречи был направлен на понимание целостной картины по вооружению, которое предоставляется Украине. Он утверждал, что об истребителях пока нет объявлений.
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