Швеция не исключает, что может производить оружие для Украины, - Минобороны
Министр обороны Швеции Петер Гульквист не исключил, что его страна будет производить оружие для Украины. Об этом он сказал после конференции доноров для Украины в Копенгагене
Сообщает SVT.
В четверг, 11 августа, министры обороны 17 стран встретились в Копенгагене во время донорской конференции для Украины. Одной из стран-участниц была Швеция. На встрече было определено три основных направления долгосрочной поддержки. Речь шла о военной подготовке, разминировании и производстве оружия.
Отмечают, что производство оружия для Украины могут заниматься в нескольких странах. Прежде всего, нужны артиллерийские системы. По словам Гульквиста, Словакия, Польша и Чехия сообщили, что могут помочь в производстве оружия. Швеция также способствует производству оружия.
"Это не то, что я исключаю, но сейчас рано говорить. Мы привлечены во все три измерения (три направления помощи Украине - ред.) положительным образом, но в конце концов еще предстоит увидеть, как мы это сведем вместе", - сказал он.
Также планируется создать фонд, в который страны смогут вносить деньги на производство оружия в Украине. Добавляют, что ранее Швеция не раз предоставляла оружие Украине. Среди прочего, в страну отправлены тысячи противотанковых снарядов.
Новая встреча состоится в сентябре. Затем 26 участников донорской конференции должны принять более конкретные решения по трем направлениям.
- 7 августа мы сообщали, что правительство Швеции направит в Великобританию военных инструкторов для проведения базовой военной подготовки украинцев.
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