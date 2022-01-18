Швеция не будет требовать тестов на COVID-19 при въезде в страну с 21 января

Об этом сообщает The Local со ссылкой на сайт шведского правительства.



Как известно, с 28 декабря иностранные граждане должны были показать отрицательный результат теста, чтобы быть допущены в страну, независимо от страны выезда или статуса вакцинации.



Эти правила были введены после того, как вариант коронавируса "Омикрон" стал распространяться в других странах Европы, но сейчас этот вариант доминирует и в Швеции. В Швеции в последние недели стремительно растет количество новых случаев коронавируса.



"Больше не считается, что путешественники представляют особый риск в контексте распространения "Омикрона" в Швеции. Поэтому особое требование относительно негативного теста на COVID-19, выполненного не более чем за 48 часов до прибытия в Швецию, больше не считается пропорциональной мерой, согласно запроса Шведского агентства здравоохранения", – говорится в заявлении правительства.



Теперь будут восстановлены правила въезда, действовавшие до 28 декабря.



"Исключения из запрета въезда и требования по тестированию сделаны для нескольких категорий путешественников, в том числе для тех, кто имеет сертификаты о прививках, выданные в определенных странах", - отметили в правительстве Швеции.

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