Швеция не будет требовать тестов на COVID-19 при въезде в страну с 21 января
Швеция с 21 января отменяет правило, согласно которому от всех въезжающих в страну требовали отрицательный результат теста на коронавирус, независимо от статуса вакцинации
Об этом сообщает The Local со ссылкой на сайт шведского правительства.
Как известно, с 28 декабря иностранные граждане должны были показать отрицательный результат теста, чтобы быть допущены в страну, независимо от страны выезда или статуса вакцинации.
Эти правила были введены после того, как вариант коронавируса "Омикрон" стал распространяться в других странах Европы, но сейчас этот вариант доминирует и в Швеции. В Швеции в последние недели стремительно растет количество новых случаев коронавируса.
"Больше не считается, что путешественники представляют особый риск в контексте распространения "Омикрона" в Швеции. Поэтому особое требование относительно негативного теста на COVID-19, выполненного не более чем за 48 часов до прибытия в Швецию, больше не считается пропорциональной мерой, согласно запроса Шведского агентства здравоохранения", – говорится в заявлении правительства.
Теперь будут восстановлены правила въезда, действовавшие до 28 декабря.
"Исключения из запрета въезда и требования по тестированию сделаны для нескольких категорий путешественников, в том числе для тех, кто имеет сертификаты о прививках, выданные в определенных странах", - отметили в правительстве Швеции.
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