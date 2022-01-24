Швеция не будет предоставлять вооружение Украине и не будет подавать заявку на членство в НАТО
В связи со строгими правилами экспорта оружия Швеция не планирует передавать его Украине на фоне угрозы нападения РФ
Об этом пишет Goteborgs-Posten.
"У нас очень строгие правила по экспорту оружия, поэтому для нас это неактуально. Но мы поддерживаем Украину во многих отношениях, прежде всего из-за очень высокого уровня помощи в области реформ, которые мы считаем одними из важнейших", - заявила глава МИД Швеции Анн Линде. встречи министров ЕС в Брюсселе.
Она добавила, что сейчас страна не будет подавать заявку на вступление в НАТО.
"На этот момент мы действительно не собираемся подавать заявку на членство в НАТО. Такого вопроса в повестке дня сейчас нет", - рассказала министерша, подчеркнув, что Швеция и Финляндия - близкие партнеры Альянса.
- Напомним, ранее премьер-министр Швеции обсудила с Владимиром Зеленским ситуацию с безопасностью на Востоке Украины и призвала Россию к деэскалации.
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