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Швеция назвала военную поддержку Украины одним из приоритетов председательства в ЕС

15 декабря, 2022 четверг
00:21
война с Россией

Среди приоритетов председательства Швеции в ЕС будет продолжение экономической и военной поддержки Украины для противодействия агрессии РФ

Об этом сообщает сайт председательства Швеции в ЕС.

"Быстрый и решительный ответ ЕС на вторжение в Украину является проявлением нашей силы, когда мы действуем вместе. Председательство Швеции предоставит приоритет продолжению экономической и военной поддержки Украины, а также поддержке пути Украины в ЕС. Это потребует дальнейших усилий как на национальном уровне, так и на уровне ЕС. Нужны дальнейшие шаги по реконструкции и реформированию на пути интеграции в ЕС", - говорится в заявлении.

Швеция подчеркнула, что вторжение РФ в Украину угрожает европейской безопасности и вредит экономике, а Украина сражается за выживание.

"Незаконное, неприемлемое и неспровоцированное вторжение России в Украину представляет угрозу европейской безопасности с ужасными последствиями для миграции, а также глобальных поставок продовольствия и энергии. Украина борется за свое выживание как нации – и за безопасность и жизнь своих граждан. ЕС и его государства-члены сплотили беспрецедентную поддержку Украины и будут оставаться на ее стороне. Необходимо обеспечить продолжение сотрудничества с надежными партнерами, включая прочную трансатлантическую связь. Европейские экономики серьезно пострадали от российской войны, а также от продолжающихся манипуляций с энергоснабжением. Повышение уровня инфляции, процентных ставок и процентных ставок на энергоносители привели к тому, что компании и граждане сталкиваются с трудностями. Несмотря на то, что были приняты решительные меры, крайне важно, чтобы мы продолжали переход к зеленой экономике и сохраняли основу нашей экономической модели для долгосрочного роста. Наше единство и готовность действовать остаются ключевыми для безопасности, стойкости и процветания ЕС", - заявляет Швеция.

В заявлении также говорится о координации с партнерами в противодействии российской агрессии.

"Чтобы укрепить безопасность нашего Союза и граждан, мы должны достичь консенсуса относительно надежной европейской политики безопасности и обороны в тесном сотрудничестве с партнерами. Дальнейшие шаги будут базироваться на наших совместных действиях по противодействию агрессии России против Украины, а также реализации Стратегического компаса и других инициатив. Борьба с трансграничной организованной преступностью будет продолжаться, отвечая на законные требования граждан относительно безопасных и защищенных общин. Наибольшее политическое внимание при необходимости уделяется войне в Украине и ее краткосрочным последствиям. Одновременное внимание к усилиям, направленным на стимулирование экономического роста, остается необходимым для решения наших долгосрочных вызовов. Прочность, устойчивость и глобальное положение Европы зависят от наших экономических результатов, тесно связанных с единым рынком и возможностями глобальной торговли", - заявляет Швеция.

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