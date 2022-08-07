Швеция направит инструкторов в Британию учить украинских военных

Об этом сообщили в минобороны Швеции.

"Война России против Украины длится уже более пяти месяцев, и очень важно, чтобы внешний мир продолжал поддерживать Украину в борьбе страны за суверенитет и самоопределение. Важно, что Швеция участвует в этой работе и шведские инструкторы будут способствовать укреплению обороноспособности Украины", - прокомментировал министр обороны Петер Хульквист.

Отмечается, что Вооруженные силы Швеции отправят в Британию до 120 инструкторов в период с 12 августа по 31 декабря 2022 года для проведения базовой военной подготовки граждан Украины, которая разделена на несколько этапов обучения.

Британия предложила украинским гражданам пройти обучение на своей территории и пригласила другие страны, входящие в возглавляемые Британией Объединенные экспедиционные силы (JEF), а также Канаду внести свой вклад.

В общей сложности в учениях в Великобритании примут участие около 10 000 граждан Украины.

Максимум 60 шведских инструкторов будут одновременно находиться в Великобритании, что, как считается, мало отразится на других операциях Вооруженных сил страны.

В Великобританию уже прибыли на учебу около 1 500 украинских военных. 7 июля посол Украины в Британии Вадим Пристайко заявил, что военнослужащих не только будут учить британские инструкторы. Им также выдадут обмундирование. Кроме того, бойцы получат знания и оружие и вернутся в Украину в ближайшее время.