Швеция начнет COVID-вакцинацию детей от 12 лет
В Швеции этой осенью начнут вакцинацию против коронавируса детей от 12 до 15 лет
Об этом сообщает The Guardian.
Премьер-министр Швеции Стефан Лёвен отметил, что введение вакцинации среди детей в возрасте от 12 до 15 лет должно помочь им избежать серьезных заболеваний.
"Это снижает риск тяжелых и серьезных заболеваний и риск того, что вы пропустите школу", - сказал он.
Левен добавил, что сегодня в Швеции более 80% граждан старше 16 лет - вакцинированы первой дозой. Почти 75% - прошли полный курс прививок.
- Великобритания позволила прививать детей от 12 до 17 лет вакциной против коронавируса производства компании Moderna.
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