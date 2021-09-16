Швеция начнет COVID-вакцинацию детей от 12 лет

Об этом сообщает The Guardian.

Премьер-министр Швеции Стефан Лёвен отметил, что введение вакцинации среди детей в возрасте от 12 до 15 лет должно помочь им избежать серьезных заболеваний.

"Это снижает риск тяжелых и серьезных заболеваний и риск того, что вы пропустите школу", - сказал он.

Левен добавил, что сегодня в Швеции более 80% граждан старше 16 лет - вакцинированы первой дозой. Почти 75% - прошли полный курс прививок.

Великобритания позволила прививать детей от 12 до 17 лет вакциной против коронавируса производства компании Moderna.

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