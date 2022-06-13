Швеция начала внедрять изменения в законодательство, чтобы выполнить требования Турции по НАТО, - Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Швеция начала движение для удовлетворения требований Турции по одобрению заявки на вступление в Альянс
Об этом он сказал во время пресс-конференции с премьер-министром Швеции Магдаленой Андерсон, сообщает ЕП со ссылкой на The Guardian.
"Я приветствую тот факт, что Швеция уже начала менять свое антитеррористическое законодательство. И Швеция обеспечит, чтобы правовая база для экспорта вооружений отражала статус члена НАТО с обязательствами перед союзниками", - сказал он.
По словам генсека, это два шага для решения проблем, затронутых Турцией.
- 18 мая Финляндия и Швеция официально подали заявки на вступление стран в НАТО. 7 июня парламент Дании единогласно согласовал вступление Финляндии и Швеции в НАТО.
- Только Турция блокирует вступление стран в Альянс. Главные условия для снятия блокировки – прекратить поддержку Курдистана и тех, "с кем борется Турция". Турецкие СМИ обнародовали список требований Анкары для разблокирования вступления Финляндии и Швеции в НАТО.
- Саммит НАТО в Мадриде, который состоится в конце месяца, не является крайним сроком вступления Финляндии и Швеции, переговоры продолжатся после 30 июня.
- Финляндия не планирует вступать в НАТО отдельно от Швеции , если Турция будет блокировать вступление.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
34.06
Покупка 34.06Продажа 35.01
-
EUR
Покупка 35.64Продажа 36.98
- Актуальное
- Важное