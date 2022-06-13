Швеция начала внедрять изменения в законодательство, чтобы выполнить требования Турции по НАТО, - Столтенберг

Об этом он сказал во время пресс-конференции с премьер-министром Швеции Магдаленой Андерсон, сообщает ЕП со ссылкой на The Guardian.

"Я приветствую тот факт, что Швеция уже начала менять свое антитеррористическое законодательство. И Швеция обеспечит, чтобы правовая база для экспорта вооружений отражала статус члена НАТО с обязательствами перед союзниками", - сказал он.

По словам генсека, это два шага для решения проблем, затронутых Турцией.