Швеция может передать Украине танки, являющиеся аналогами Leopard
Украина может получить от Швеции основные боевые танки Stridsvagn 122, лицензированные аналогами немецких "леопардов"
Об этом пишет Svenska Dagbladet со ссылкой на комментарий шведского министра обороны Пола Йонсона.
"Пока не ведется подготовка к передаче танков из Швеции, но не исключено, что это может произойти позже", - говорится в письменном комментарии министра.
Также отмечается, что на вооружении в Швеце есть около 120 Stridsvag 122.
- Напомним, 19 января правительство Швеции одобрило передачу Украине артиллерийской системы Archer, а также 50 боевых машин пехоты Type 90.
- А 24 января сообщалось, что правительство Швеции разрешило государственной компании Svenska kraftnät ("Шведские электросети") передать Украине оборудование, необходимое для восстановления энергосистемы после российских обстрелов.
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