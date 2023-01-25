Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная война с Россией Швеция может передать Украине танки, являющиеся аналогами Leopard

Швеция может передать Украине танки, являющиеся аналогами Leopard

25 января, 2023 среда
12:44
война с Россией

Украина может получить от Швеции основные боевые танки Stridsvagn 122, лицензированные аналогами немецких "леопардов"

Об этом пишет Svenska Dagbladet со ссылкой на комментарий шведского министра обороны Пола Йонсона.

"Пока не ведется подготовка к передаче танков из Швеции, но не исключено, что это может произойти позже", - говорится в письменном комментарии министра.

Также отмечается, что на вооружении в Швеце есть около 120 Stridsvag 122.

  • Напомним, 19 января правительство Швеции одобрило передачу Украине артиллерийской системы Archer, а также 50 боевых машин пехоты Type 90.
  • А 24 января сообщалось, что правительство Швеции разрешило государственной компании Svenska kraftnät ("Шведские электросети") передать Украине оборудование, необходимое для восстановления энергосистемы после российских обстрелов.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Мир
оружие
помощь Украине
оружие для Украины
Читайте также:
23 января, 2023 понедельник
Глава МИД Италии: ЕС может попросить Украину начать переговоры с РФ, если та перестанет обстреливать инфраструктуру
24 января, 2023 вторник
Министерство финансов Британии помогло Пригожину обойти санкции, чтобы подать в суд на журналиста, - СМИ
Марин Ле Пен
24 января, 2023 вторник
Ле Пен выступила против поставки Украине танков "во избежание эскалации"
Киев
-3°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 39.89
    Покупка 39.89
    Продажа 40.56
  • EUR
    Покупка 42.48
    Продажа 43.46
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, среда
25 января
12:41
Испания согласилась передать Украине танки Leopard, - СМИ
12:40
Разведка сообщила, сколько российских военных находится в Беларуси
12:32
Португалия готовит для передачи Украине четыре танка Leopard 2A6, - СМИ
12:15
В Испании задержан пенсионер, подозреваемый в отправке писем со взрывчаткой, в частности в посольство Украины в Мадриде
12:06
OPINION
Юрий Бутусов
Какое оружие передала Америка Украине в январе
12:01
Уайлдер назвал неожиданный фактор, который станет решающим в бою Усик - Фьюри
11:59
В ЕС согласовали продление санкций против РФ на полгода, - журналист Йозвяк
11:43
Россияне продолжают удерживать в Черном море 4 ракетоносителя с общим залпом 28 "калибров"
11:34
Столтенберг: НАТО не является стороной войны, мы не отправляем в Украину своих солдат
11:29
Скандал в Минобороны: уволен директор департамента закупок Хмельницкий
11:28
Месси принял решение о будущем в сборной Аргентины, - L'Equipe
11:20
Дефицит в энергосистеме Украины растет из-за похолодания, все области получили лимиты потребления, - Укрэнерго
11:12
За 70 тыс. грн в месяц сдавал оккупантам расположение энергообъектов: в Одессе задержан российский агент
11:03
"Динамо" лишилось футболиста, который становился лучшим бомбардиром УПЛ
10:50
В пяти областях уволили руководителей прокуратур
10:45
Столтенберг отреагировал на опасения европейских политиков, что поставка Украине танков может привести к эскалации
10:26
Насчитал себе премии на 1,3 млн грн: в Киеве экс-ректору университета сообщили о подозрении
10:24
Эксклюзив
"Местные разборки, которые переводятся на отношения государств": эксперт-международник о заявлениях венгров относительно якобы притеснений меньшинства на Закарпатье
10:14
"Подвергается опасности": сенатор США предлагает полностью запретить в стране TikTok
10:13
Зеленский ввел в действие санкции против Новинского, митрополита Павла и представителей РПЦ
10:09
OPINION
Дикий украинский Восток: как гражданские волонтеры в Бахмуте спасли украинского бойца
09:59
Украинка Костюк вышла в полуфинал Australian Open в парном разряде
09:50
Инфографика
Курс валют в Украине на 25 января: что с долларом и евро
09:45
Россияне обстреляли из артиллерии приграничья Черниговщины, зафиксировано 15 приходов
09:37
Более 916 украинских детей получили ранения в результате полномасштабной агрессии России, 459 - погибли
09:36
Разведка Британии выяснила, почему РФ отказалась от использования новых танков Т-14 "Армата"
09:13
Войска РФ обстреляли Купянск, произошел пожар
08:54
За минувшие сутки россияне ранили 10 мирных жителей Донетчины
08:48
Сергей Ребров
В УАФ назвали главного претендента на должность тренера сборной Украины
08:41
Дуда подписал поправки к закону о помощи украинским беженцам в Польше
08:36
Эксклюзив
В Запорожье активизировались российские ДРГ, - глава РГА Буряк
08:15
Инфографика
Более 900 солдат, самолет и 9 танков: потери России в сутки
08:02
OPINION
Отставки не являются признаком очищения системы
07:58
В столице КНДР ввели пятидневный карантин из-за неназванного заболевания
07:51
Россияне обстреляли медучреждение и школу Херсона
07:22
РФ вербует заключенных украинцев в ЧВК Вагнера, а ВСУ отразили атаки РФ в 8 городах и селах, - Генштаб
06:51
В Сухопутных войсках ВСУ рассказали, где и от кого призывники могут получить повестку
06:50
Предоставление танков поможет ВСУ вести механизированную борьбу и нанести поражение армии РФ и освободить территории, - ISW
06:20
Госдеп США
Америка не получала уведомлений о готовности Германии отправить танки ВСУ, - Госдеп
05:50
Спикер Деждепа США призвал мир активизировать военную помощь Украине
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV