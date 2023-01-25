Швеция может передать Украине танки, являющиеся аналогами Leopard

Об этом пишет Svenska Dagbladet со ссылкой на комментарий шведского министра обороны Пола Йонсона.

"Пока не ведется подготовка к передаче танков из Швеции, но не исключено, что это может произойти позже", - говорится в письменном комментарии министра.

Также отмечается, что на вооружении в Швеце есть около 120 Stridsvag 122.

Напомним, 19 января правительство Швеции одобрило передачу Украине артиллерийской системы Archer, а также 50 боевых машин пехоты Type 90.

А 24 января сообщалось, что правительство Швеции разрешило государственной компании Svenska kraftnät ("Шведские электросети") передать Украине оборудование, необходимое для восстановления энергосистемы после российских обстрелов.

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