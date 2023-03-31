Швеция медленно двигается на пути к НАТО, - парламент Турции
В парламенте Турции говорят, что пока не ратифицировали протокол о вступлении Швеции в НАТО, потому что шведское правительство медленно принимает соответствующие меры
Об этом сообщает Anadolu.
Парламентарии говорят, что Швеция пытается предпринять некоторые положительные шаги по выполнению своих обязательств, однако ожидания Турции пока не полностью оправдались.
По словам одного из членов Великого национального собрания Турции Унала Чевикоза, существуют исторические связи между шведским народом и турками, Швеция сделала определенные шаги для членства в НАТО, но Турция считает их недостаточными.
Турция провела переговоры со шведскими властями относительно условий для ратификации их заявки.
"К сожалению, шведские власти медленно принимают меры. Это нас огорчает. Потому что мы всегда выражали нашу поддержку политики открытых дверей НАТО и политики расширения альянса", - подчеркнул глава парламентского комитета Турции по иностранным делам Акиф Чагатай Килич.
- В 2022 году Швеция и Финляндия вместе подали заявки на присоединение к НАТО после открытого нападения России на Украину, но столкнулись с неожиданными возражениями со стороны Турции.
- Уже 22 марта 2023 года парламент Швеции проголосовал за вступление страны в НАТО.
- 29 марта посла России в Стокгольме Виктора Татаринцева вызвало шведское министерство иностранных дел из-за заявления с угрозами о вступлении страны в НАТО. В послании посол предостерег Швецию от присоединения к оборонному Альянсу.
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