Об этом сообщает Anadolu.

Парламентарии говорят, что Швеция пытается предпринять некоторые положительные шаги по выполнению своих обязательств, однако ожидания Турции пока не полностью оправдались.

По словам одного из членов Великого национального собрания Турции Унала Чевикоза, существуют исторические связи между шведским народом и турками, Швеция сделала определенные шаги для членства в НАТО, но Турция считает их недостаточными.

Турция провела переговоры со шведскими властями относительно условий для ратификации их заявки.

"К сожалению, шведские власти медленно принимают меры. Это нас огорчает. Потому что мы всегда выражали нашу поддержку политики открытых дверей НАТО и политики расширения альянса", - подчеркнул глава парламентского комитета Турции по иностранным делам Акиф Чагатай Килич.