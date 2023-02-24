Швеция хочет поставить Украине десять танков Leopard 2

Об этом информирует Spiegel Online .

В Стокгольме хотят предоставить Украине в общей сложности десять танков Type 2A6 и 2A5 Leopard для оснащения двух танковых батальонов.

Шведское правительство поначалу не подтверждало эту информацию сегодня утром, однако днем в Минобороны заявили об объявлении пакета "новой поддержки" для украинской армии.

Сообщается, что танки Leopard, которые в Швеции называют Stridsvagn, могут использоваться в первую очередь в качестве дополнения к комплекту танков, которые Германия сейчас собирает для Украины. Берлин пообещал поставить 14 моделей Type 2A6 из составов Бундесвера для батальона, который должен быть оснащен 31 танком Leopard 2.

Напомним, с конца января федеральное правительство Германии призывает европейских партнеров, имеющих модели Leopard 2, принять обязательства по поставкам.