Швеция хочет поставить Украине десять танков Leopard 2
24 февраля стало известно, что Швеция объявила о желании принять участие в европейской поддержке Украины танками и поставить десять Leopard 2
Об этом информирует Spiegel Online .
В Стокгольме хотят предоставить Украине в общей сложности десять танков Type 2A6 и 2A5 Leopard для оснащения двух танковых батальонов.
Шведское правительство поначалу не подтверждало эту информацию сегодня утром, однако днем в Минобороны заявили об объявлении пакета "новой поддержки" для украинской армии.
Сообщается, что танки Leopard, которые в Швеции называют Stridsvagn, могут использоваться в первую очередь в качестве дополнения к комплекту танков, которые Германия сейчас собирает для Украины. Берлин пообещал поставить 14 моделей Type 2A6 из составов Бундесвера для батальона, который должен быть оснащен 31 танком Leopard 2.
Напомним, с конца января федеральное правительство Германии призывает европейских партнеров, имеющих модели Leopard 2, принять обязательства по поставкам.
- Министр обороны Швеции Пол Йонсон подтвердил получение запроса от Украины о передаче истребителей, однако заявил, что есть ограничения на такую помощь.
- 19 января Ульф Кристерссон сообщил , что правительство Швеции одобрило передачу Украине артиллерийской системы Archer, а также 50 боевых машин пехоты Type 90. Позже премьер-министр Швеции утвердил , что артиллерийские установки Archer будут в Украине настолько быстро, насколько это возможно
- 23 февраля министр обороны Швеции Пал Йонсон заявил , что страна открыта для поставки некоторых танков Leopard ВСУ.
- В пятницу, 24 февраля, Польша отправила первые 14 танков Leopard 2 для украинской армии на фронте. Зеленский это подтвердил .
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