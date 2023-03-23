Об этом Кристерссон заявил в комментарии "Шведскому радио".

Как сказал шведский премьер, он не получил от Венгрии никакого объяснения, почему она разделяет заявки Швеции и Финляндии на вступление в НАТО.

"Я подниму вопрос, почему они (Венгрия, – ред.) сейчас отделяют Швецию от Финляндии. Это сигналы, которых мы не получали раньше, поэтому я обязательно подниму этот вопрос с Орбаном сегодня", – сказал Кристерссон.

Отметим, НАТО накануне публично проигнорировало мнение Венгрии, намеревавшейся блокировать встречу Украина-НАТО. Все страны приняли решение, процедурно обойдя позицию Венгрии. Глава НАТО пообещал, что это не последнее решение, в котором будут обходить деструктивное видение Будапешта.