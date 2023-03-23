Швеция хочет получить от Венгрии объяснение задержки ратификации ее вступления в НАТО
Шведский премьер-министр Ульф Кристерссон в четверг заявил, что будет говорить с венгерским визави Виктором Орбаном о том, почему Будапешт задерживает ратификацию протокола о вступлении Стокгольма в НАТО
Об этом Кристерссон заявил в комментарии "Шведскому радио".
Как сказал шведский премьер, он не получил от Венгрии никакого объяснения, почему она разделяет заявки Швеции и Финляндии на вступление в НАТО.
"Я подниму вопрос, почему они (Венгрия, – ред.) сейчас отделяют Швецию от Финляндии. Это сигналы, которых мы не получали раньше, поэтому я обязательно подниму этот вопрос с Орбаном сегодня", – сказал Кристерссон.
Отметим, НАТО накануне публично проигнорировало мнение Венгрии, намеревавшейся блокировать встречу Украина-НАТО. Все страны приняли решение, процедурно обойдя позицию Венгрии. Глава НАТО пообещал, что это не последнее решение, в котором будут обходить деструктивное видение Будапешта.
- На прошлой неделе фракция правящей партии Венгрии "Фидес" приняла решение рассмотреть отдельно вопросы ратификации протоколов о вступлении в Североатлантический альянс Финляндии и Швеции. Партия власти в Венгрии фактически признала, что блокирование ратификации расширения НАТО связано с конфликтом Бухареста с Брюсселем из-за замороженных средств.
- Произошло это на фоне объявления президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, заявившего, что страна ратифицирует протокол о вступлении Финляндии в Североатлантический альянс отдельно от Швеции.
- Напомним, Швеция и Финляндия в прошлом году вместе подали заявки на присоединение к НАТО после открытого нападения России на Украину, но столкнулись с неожиданными возражениями со стороны Турции.
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