Швеция и Венгрия не планируют эвакуировать работников посольств из Украины
Министры иностранных дел Швеции Анн Линде и Венгрии Петер Сийярто заявили, что страны не планируют эвакуировать сотрудников своих посольств в Киеве из-за риска возможного вторжения РФ в Украину
Об этом сообщает "Шведское радио".
Глава МИД Швеции Линде подчеркнула, что страна готова эвакуировать из Украины шведских дипломатов и их семьи, однако нужды в этом сейчас нет.
"У нас есть план на случай непредвиденных обстоятельств для посольства в Киеве, но на данный момент мы не видим необходимости", - сказала Линде.
В то же время, издание Hirado.hu передает, что министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сообщил, что страна также не планирует эвакуации. Он подчеркнул, что венгерское правительство выступает против любых обостривших ситуацию шагов и выступает за дипломатический путь разрешения вооруженного конфликта, который разрешила РФ.
"Было бы хорошо покончить со всяческими истериками", - добавил Сийярто.
- 22 января сообщалось, что посольство США обратилось в Государственный департамент, с просьбой разрешить неосновным сотрудникам и их семьям уехать из Украины.
- Госдепартамент США дал разрешение на добровольный отъезд государственных служащих США и обязал уехать членов их семей из посольства в Киеве.
- В МИД Украины решение Госдепа об эвакуации семей дипломатов США назвали преждевременным и "проявлением чрезмерного предостережения".
- Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз пока не видит причин для эвакуации семей своих дипломатов из Украины из-за угрозы вторжения РФ.
- Австрия планирует эвакуировать работников посольства из Киева в случае ухудшения ситуации.
- Также 4 января Австралия приступила к эвакуации семей дипломатов из посольства в Украине.
- В то же время, Грузия не планирует эвакуировать членов семей и сотрудников посольства в Киеве.
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