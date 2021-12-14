Швеция и Украина подписали новый договор о сотрудничестве в сфере обороны

Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников. Соглашение было подписано во время официального визита Резникова в Швецию.



"Сегодня, в дополнение к продуктивному диалогу, было подписано новое Соглашение с министром обороны Швеции Петером Гульквистом. Я благодарю наших друзей за всестороннюю поддержку и укрепление двусторонних отношений Украины и Швеции", - говорится в сообщении министра в Twitter.

17 ноября министр обороны Швеции Петер Гульквист заявил о готовности его государства отправить военных в Украину в рамках учебной миссии ЕС.