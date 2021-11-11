Швеция и Ирландия остались открытыми для вакцинированных украинцев

Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает Еспресо.TV.



Несмотря на исключение Украины из "зеленого списка" ЕС, Швеция и Ирландия остались открытыми для украинцев.



"Условия - полная вакцинация, сертификат об выздоровлении или отрицательном ПЦР-тесте. По-прежнему для путешествия в Ирландию необходимо иметь визу", - уточнил министр.



Уже 10 стран ЕС сохранили возможность въезда для украинских туристов, прошедших полный курс вакцинации.

Детальнее об условиях въезда в страны можно узнать на сайте консульской службы Украины.