Швеция и Ирландия остались открытыми для вакцинированных украинцев
Швеция и Ирландия не будут закрывать границы для украинских туристов при условии полной вакцинации
Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает Еспресо.TV.
Несмотря на исключение Украины из "зеленого списка" ЕС, Швеция и Ирландия остались открытыми для украинцев.
"Условия - полная вакцинация, сертификат об выздоровлении или отрицательном ПЦР-тесте. По-прежнему для путешествия в Ирландию необходимо иметь визу", - уточнил министр.
Уже 10 стран ЕС сохранили возможность въезда для украинских туристов, прошедших полный курс вакцинации.
Детальнее об условиях въезда в страны можно узнать на сайте консульской службы Украины.
- Напомним, Бельгия, Австрия, Дания, Чехия, Кипр, Эстония, Хорватия и Нидерланды остались открытыми для путешествий украинцев. Однако Нидерланды изменили правила въезда – кроме свидетельства о вакцинации, с 13 ноября нужно будет иметь отрицательный результат ПЦР-теста.
- 9 ноября ЕС исключил Украину из "зеленого списка" безопасных для путешествия стран.
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