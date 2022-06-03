Швеция и Финляндия не вступят в НАТО в июне, - МИД Польши
НАТО не сможет принять Финляндию и Швецию в Альянс на предстоящем саммите в июне, поскольку этот процесс может занять несколько месяцев
Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблонский.
"Когда речь идет о принятии в НАТО новых членов, это гораздо более долгосрочный процесс. Это не так быстро и не так просто. Это займет как минимум несколько месяцев", - сказал он.
При этом представитель МИД Польши считает, что Турция не сможет заблокировать членство Финляндии и Швеции. По его мнению, Анкара выдвинет условия, поэтому НАТО продолжает вести переговоры.
- Напомним, Россия устроила ракетную стрельбу у Финляндии и Швеции.
- Позже в НАТО заявили, что будет проведено заседание по выступлениям Турции против принятия Швеции и Финляндии в Альянс.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
34.2
Покупка 34.2Продажа 35.36
-
EUR
Покупка 36.15Продажа 37.73
- Актуальное
- Важное