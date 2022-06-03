Швеция и Финляндия не вступят в НАТО в июне, - МИД Польши

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблонский.

"Когда речь идет о принятии в НАТО новых членов, это гораздо более долгосрочный процесс. Это не так быстро и не так просто. Это займет как минимум несколько месяцев", - сказал он.

При этом представитель МИД Польши считает, что Турция не сможет заблокировать членство Финляндии и Швеции. По его мнению, Анкара выдвинет условия, поэтому НАТО продолжает вести переговоры.

Напомним, Россия устроила ракетную стрельбу у Финляндии и Швеции.

Позже в НАТО заявили, что будет проведено заседание по выступлениям Турции против принятия Швеции и Финляндии в Альянс.

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