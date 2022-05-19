Швеция и Финляндия будут вместе закупать огнестрельное и противотанковое оружие

Об этом заявило Министерство обороны Финляндии, сообщает Reuters.

Страны планируют активизировать свое сотрудничество в оборонных закупках, присоединившись к соглашению о приобретении противотанкового оружия у шведского производителя оружия Saab Dynamics, дочерней компании Saab.

Министр обороны Финляндии Антти Кайкконен заявил о подготовке к совместной закупке стрелкового оружия, включая штурмовые винтовки, дробовики и оружие для личной защиты.

Закупка противотанкового оружия включает в себя ракеты, безоткатные орудия, боеприпасы и другое сопутствующее оборудование.

Так, соглашение распространяется на противотанковые комплексы NLAW, противотанковые ручные гранатометы Carl-Gustav 84, боеприпасы, а также учебное оборудование для этого оружия.

"Совместные закупки, которые стали возможны благодаря правоприменительным документам, улучшат доступность критически важного оборонного оборудования в Финляндии и Швеции, поскольку страны смогут работать на основе одного и того же коммерческого соглашения", - говорится в сообщении.

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