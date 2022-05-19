Швеция и Финляндия будут вместе закупать огнестрельное и противотанковое оружие
Финляндия и Швеция решили совместно закупать огнестрельное и противотанковое оружие. Таким образом, они планируют укреплять оборонное сотрудничество на фоне подачи заявок на вступление в НАТО
Об этом заявило Министерство обороны Финляндии, сообщает Reuters.
Страны планируют активизировать свое сотрудничество в оборонных закупках, присоединившись к соглашению о приобретении противотанкового оружия у шведского производителя оружия Saab Dynamics, дочерней компании Saab.
Министр обороны Финляндии Антти Кайкконен заявил о подготовке к совместной закупке стрелкового оружия, включая штурмовые винтовки, дробовики и оружие для личной защиты.
Закупка противотанкового оружия включает в себя ракеты, безоткатные орудия, боеприпасы и другое сопутствующее оборудование.
Так, соглашение распространяется на противотанковые комплексы NLAW, противотанковые ручные гранатометы Carl-Gustav 84, боеприпасы, а также учебное оборудование для этого оружия.
"Совместные закупки, которые стали возможны благодаря правоприменительным документам, улучшат доступность критически важного оборонного оборудования в Финляндии и Швеции, поскольку страны смогут работать на основе одного и того же коммерческого соглашения", - говорится в сообщении.
- 15 мая Финляндия приняла официальное решение о вступлении в НАТО, а 16 мая Швеция объявила, что подаст заявку на членство в Альянсе.
- 17 мая парламент Финляндии поддержал вступление в блок, премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон сообщила, что Финляндия и Швеция подадут заявки на вступление 18 мая.
- В среду, 18 мая, Финляндия и Швеция официально подали заявки на вступление стран в НАТО.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
31.43
Покупка 31.43Продажа 32.04
-
EUR
Покупка 32.87Продажа 33.73
- Актуальное
- Важное