Швеция и Дания высылают российских дипломатов
Швеция и Дания высылают российских дипломатов в связи со вторжением РФ в Украину
Об этом сообщает hromadske со ссылкой на обращение представителей местного правительства.
Как стало известно, Швеция высылает трех российских дипломатов, ведущих незаконную разведывательную деятельность в стране. Об этом заявила министерша иностранных дел Швеции Анн Линде.
Кроме того, Дания также высылает 15 сотрудников российской разведки. Они работали под прикрытием в посольстве России в Копенгагене.
- Напомним, что ранее министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо заявил, что из страны будут высланы 30 российских дипломатов .
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