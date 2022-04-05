Швеция и Дания высылают российских дипломатов

Об этом сообщает hromadske со ссылкой на обращение представителей местного правительства.



Как стало известно, Швеция высылает трех российских дипломатов, ведущих незаконную разведывательную деятельность в стране. Об этом заявила министерша иностранных дел Швеции Анн Линде.

Кроме того, Дания также высылает 15 сотрудников российской разведки. Они работали под прикрытием в посольстве России в Копенгагене.

Напомним, что ранее министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо заявил, что из страны будут высланы 30 российских дипломатов .



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